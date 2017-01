100 ans d'innovations dans la LNH

La Presse Canadienne S'il n'y avait pas eu de changements dans la LNH au cours des 100 dernières années, les joueurs peu protégés dotés de bâtons de bois découpés en une seule pièce tenteraient encore de percer les défensives adverses sans passer la rondelle vers l'avant ni prendre un élan pour décocher un lancer.

Heureusement, ce sport a connu son lot d'innovations. Certaines d'entre elles ont germé afin de rendre le sport plus divertissant, alors que d'autres avaient comme objectif de le rendre plus sécuritaire. Et parfois, bien malgré elles, les innovations ont empêché les meilleures équipes et les meilleurs joueurs d'avoir un avantage sur les autres. Voici quelques-unes d'entre elles qui ont marqué l'histoire de la ligue jusqu'ici : LE MASQUE DE GARDIEN DE BUT

Agrandir Jacques Plante a popularisé le port du masque de gardien de but dès 1959. Sur la photo, le masque qu'il portait en 1969 (à gauche) et en 1960. Photothèque Le Soleil

Clint Benedict, des Maroons de Montréal, en a porté un pendant cinq matchs en 1930, mais c'est Jacques Plante, du Canadien, qui l'a popularisé en faisant fi des reproches de l'entraîneur-chef Toe Blake lorsqu'il le portait à temps plein en 1959. Le visage de Plante avait été lacéré par un tir frappé d'Andy Bathgate et il avait décidé qu'il en avait «assez». Son utilisation a tout de même mis du temps à se répandre. Le gardien des Penguins de Pittsburgh, Andy Brown, fut le dernier à stopper les tirs sans masque protecteur en 1974. PALETTES COURBÉES De nombreux joueurs, dont Andy Bathgate et Bert Olmstead, ont indiqué avoir courbé la palette de leur bâton avant que Stan Mikita et Bobby Hull, des Blackhawks de Chicago, ne le fassent alors qu'ils pratiquaient leur tir frappé vers la fin des années 50. Certains ont dénigré la palette «banane», mais la courbe a permis à Hull d'avoir l'un des tirs les plus puissants de la ligue. La LNH a éventuellement limité l'ampleur de la courbe qu'un joueur peut utiliser, mais les récentes découvertes technologiques, parmi lesquelles se trouve le bâton en composite, ont permis à la plupart des joueurs d'avoir un tir aussi puissant que celui de Hull à l'époque. CASQUES PROTECTEURS George Owen, des Bruins de Boston, aurait été le premier à en porter un en 1928, et le casque protecteur est devenu un enjeu de taille lorsque le joueur des Maple Leafs de Toronto, Ace Bailey, a failli perdre la vie après avoir été poussé violemment contre la rampe par le joueur des Bruins, Eddie Shore. Il aura fallu le décès de Bill Masterton à la suite d'une blessure à la tête en 1968 pour contraindre les joueurs à y réfléchir, sans nécessairement l'adopter. Le dernier joueur à évoluer sans casque protecteur fut Craig MacTavish, avec les Blues de St. Louis, en 1996-1997. LIGNE ROUGE, LIGNE BLEUE Lorsque le hockey est né, il n'y avait aucune passe permise vers l'avant. Les lignes bleues ont été ajoutées en 1918, permettant les passes vers l'avant en zone neutre. En 1927, il était permis d'effectuer des passes vers l'avant en zones défensive et neutre. En 1928, il était permis d'effectuer une passe en franchissant la ligne bleue adverse. Un an plus tard, il était permis de faire des passes partout sur la patinoire, sauf en franchissant les lignes, car un hors-jeu était alors appelé. En 1943, la ligne rouge a été adoptée, afin de permettre que des passes soient faites jusqu'au centre de la patinoire. Depuis 2005, il est permis d'effectuer des passes jusqu'à la ligne bleue ennemie. Chaque fois, l'objectif était de générer plus d'attaques. AVANTAGES NUMÉRIQUES

Agrandir Le 5 novembre 1955, Jean Béliveau a inscrit trois buts en 44 secondes pendant le même avantage numérique. Sur la photo, Béliveau déjoue Bobby Orr en 1971. Photothèque Le Soleil