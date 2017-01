Ovechkin, un plateau après l'autre

Ovechkin et Backstrom sont en voie de connaître des saisons plus modestes d'une soixantaine de points chacun. Malgré tout, au niveau collectif, les Capitals présentent une fiche de 25-9-5 qui leur permet de viser une récolte de 110 points. Si Ovechkin mène son équipe aux grands honneurs, il pourra ajouter une Coupe Stanley à son palmarès, qui est pour l'instant rempli d'exploits individuels.

Ovechkin est sans doute le meilleur tireur des 10 dernières années dans la LNH. Mais ça ne lui a sans doute pas nui de jouer aux côtés de l'un des passeurs les plus doués du circuit en Nicklas Backstrom. Le Suédois n'a que 29 ans et il est déjà premier dans l'histoire des Capitals au chapitre des passes, avec 500.

«C'est toujours difficile de marquer des buts, peu importe l'époque, a souligné Ovechkin. Aujourd'hui, les systèmes sont plus défensifs, les gardiens ont de meilleurs équipements. Je suis chanceux de faire partie de l'histoire. Mais je suis aussi choyé de jouer pour une bonne organisation, avec de bons joueurs depuis mon arrivée dans la LNH. On me fait de belles passes et je n'ai plus qu'à marquer.»

«Faire ça à notre époque, avec une seule équipe, en plus, c'est assez cool , a observé le vétéran de 36 ans. On ne voit plus vraiment ça. J'ai aussi eu la chance de jouer avec Sid, qui atteint lui aussi des plateaux à un jeune âge. "Ovie" n'a pas subi de blessures majeures, ce qui l'a aidé.

Il deviendra ainsi le premier joueur de sa génération à atteindre les 1000 points en moins de 900 matchs. Pour un joueur qui n'a pas eu la chance, comme Jagr, par exemple, d'évoluer pendant la période faste des années 70, 80 et qui a pris fin au milieu des années 90, c'est un exploit titanesque. Seuls Sidney Crosby (980 points en 739 matchs) et Evgeni Malkin (803 points en 682 matchs) pourraient se mesurer à lui au sein de la génération actuelle.

«Ça signifie beaucoup à mes yeux, a reconnu Ovechkin, après l'entraînement des Capitals, dimanche, à Brossard. Évidemment, c'est bien de me retrouver parmi un groupe sélect de joueurs, les meilleurs au monde et dans la LNH.»

Mais se plier à un tel exercice pour un joueur de 31 ans, c'est plus rare. Mais Ovechkin est un athlète hors du commun, et c'est pourquoi il a déjà atteint le moment de sa carrière où il accède à plusieurs plateaux importants.

Il sera habillé en blanc plutôt qu'en rouge. Il portera le numéro 20 plutôt que le 81. Mais sous cet uniforme différent, les partisans présents au Centre Bell lundi soir retrouveront le Lars Eller qu'ils ont connu pendant six saisons à Montréal.

Qui est-il, ce Lars Eller? Dans le vestiaire, en entrevue, c'est un joueur incapable de mentir, qui va longtemps réfléchir avant de répondre à des questions parfois délicates. Dimanche, par exemple, il s'est fait demander s'il se sentait mieux, loin des projecteurs de Montréal.

«Ce n'était pas un problème, ça ne me dérangeait pas, a lancé Eller, après plusieurs secondes d'hésitation. Mais parfois, c'est bon de ne pas avoir [l'attention médiatique braquée sur soi]. Tout n'est pas blanc et noir comme on le sent parfois [à Montréal]. Je dirais que c'est plus relax, là où je suis maintenant.»

Sur la glace non plus, Eller ne semble pas avoir changé. Malgré une maigre production offensive (7 points en 38 matchs), son gabarit et ses capacités défensives font en sorte que ses entraîneurs le placent au centre du troisième trio. C'est le poste qu'il occupe à Washington, à raison de 14 minutes par match.

Mêmes barèmes qu'à Montréal

Bref, Barry Trotz voit visiblement chez lui les mêmes qualités que Michel Therrien à l'époque, qualités qui forcent l'entraîneur à ne pas s'arrêter à sa production.

«Souvent, les joueurs qui arrivent dans une nouvelle organisation ont un gros départ et ralentissent ensuite, le temps de s'acclimater, a expliqué Trotz, dimanche midi. Lars a connu un départ plus lent, le temps de comprendre ce qu'on voulait de lui. Mais il joue vraiment bien, ces derniers temps. Il a été malchanceux au chapitre de la production, mais son jeu en général est très bon. Je n'avais jamais réalisé à quel point il était costaud, fort et talentueux. Il est un gros facteur de nos succès en désavantage numérique, et on est parmi les meilleurs dans la ligue.»

Trotz n'a pas tort. Les Capitals arrivent au troisième rang de la LNH avec une efficacité de 87,1 % à court d'un homme, et Eller joue plus de deux minutes par match dans ces circonstances.

Eller n'en sera pas à un premier duel contre ses anciens coéquipiers, puisque le Tricolore a joué à Washington le 17 décembre dernier. Mais ce sera sa première visite au Centre Bell depuis l'échange qui l'a fait passer aux Capitals, en juin dernier.

«Jouer des matchs au Centre Bell me manque, a admis Eller. C'est un amphithéâtre formidable, l'ambiance est spéciale, surtout en séries.

«Ce sera spécial. Je suis enthousiaste et très motivé. [...] Tout joueur qui a été échangé veut battre son ancienne équipe, c'est un sentiment naturel.»