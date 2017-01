Les bagarreurs disparus en une génération

«Évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça, d'autant plus que j'ai un fils dans la LNH», a indiqué Domi pendant les festivités de la Classique du Centenaire. «Avant, les gens étaient responsables de leurs gestes. Ça laisse un drôle d'arrière-goût aujourd'hui.»

Et cet arrière-goût est plutôt amer depuis le mois dernier, alors que le fils de Tie Domi s'est cassé la main lors d'une bagarre contre Garnet Hathaway (Calgary). «Ça a été une dure leçon pour lui», a dit le plus vieux des Domi. «Malheureusement, il a un peu de moi en lui.»

En excluant les matchs des anciens et les réunions des anciens de Slap Shot, où les exploits des frères Hanson continueront d'être célébrés pour l'éternité, il n'aura fallu qu'une génération - entre Tie et Max Domi, par exemple - pour tourner la page sur les durs à cuire et passer à une ère où les joueurs sont plus petits, plus rapides... et avec plus de dents dans la bouche.

On l'a constaté lors du match des anciens, à Toronto le 31 décembre. Cinq joueurs figurant au palmarès du plus grand nombre de minutes de pénalité ont sauté sur la glace, dont le meneur Dave «Tiger» Williams (3966 minutes) et Tie Domi, qui se situe au troisième rang (3515 minutes).

L'ancienne vedette des Maple Leafs de Toronto, Wendel Clark, a esquissé un sourire lorsqu'on lui a demandé s'il lâcherait les gants devant Brendan Shanahan, l'ancien des Red Wings et actuel président des Maple Leafs. «Oh, je ne sais pas. Je n'ai jamais frappé un président auparavant», s'est contenté de dire Clark.

Tie Domi portait un vieux casque en cuir bien ajusté à sa tête après une pratique des anciens des Maple Leafs, une journée avant de jouer un match extérieur contre leurs homologues des Red Wings. Lors d'une discussion à propos des durs à cuire dans un corridor du vénérable Maple Leaf Gardens, il s'est arrêté en plein milieu d'une phrase pour donner une accolade et taquiner l'ancien bagarreur des Red Wings Joey Kocur.

«Tu ne marqueras pas cette année», a dit Kocur. «Mon mentor», a répliqué Domi.

Le sport a beaucoup trop changé pour l'ancien bagarreur des Red Wings Darren McCarty. «Aujourd'hui, tout le monde fait copain-copain. Les seuls mots qui étaient échangés à la ligne rouge, à l'époque, c'était pour railler un autre gars ou pour préparer un combat en disant: "J'arrive". Ce n'était jamais des plaisanteries.»

McCarty a ajouté à la blague qu'il n'aurait jamais eu la chance de jouer aujourd'hui. «C'est un jeu différent. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est un style universitaire et européen. Si j'avais à apprendre à jouer comme ça aujourd'hui, j'essaierais d'apprendre à frapper une balle courbe, car c'est ça qui m'a empêché de jouer au baseball.»

Altercation d'anciens...

L'un des moments forts du match du 31 décembre entre les anciens a été une altercation entre Kris Draper (Wings) et Gary Roberts (Leafs), échangeant des coups et des poussées, avant que Williams, Kocur et Domi ne les séparent pour éviter l'escalade. Quelle ironie de voir des durs à cuire empêcher une bagarre générale...

McCarty ne pouvait que rigoler en voyant deux gros gaillards comme Draper et Roberts reprendre leur vieille rivalité là où ils l'ont laissée. «C'est vraiment une deuxième nature qu'ils soient revenus à ce qu'ils étaient il y a 20 ans l'espace d'un match. Aujourd'hui, ils vont en rire. Mais c'est ça qui en a fait des grands joueurs. Et on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui.»