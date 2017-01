Centenaire de la LNH: 100 ans de souvenirs

La Presse Canadienne

Montréal Chaque soir pendant la saison de la Ligue nationale de hockey représente une occasion de créer des souvenirs impérissables. Aujourd'hui, c'est un but de Patrik Laine, un arrêt spectaculaire (ou 30) de Carey Price, une autre performance magistrale de Sidney Crosby ou un boulet de canon d'Alexander Ovechkin.

En 100 ans d'histoire, la LNH a connu une quantité phénoménale de moments mémorables. En voici quelques-uns qui ressortent du lot, alors que la ligue amorce les célébrations de son centenaire: Le départ de Gretzky Les Oilers d'Edmonton ont provoqué une onde de choc dans le monde du hockey en août 1988, quand ils ont échangé la grande vedette du circuit aux Kings de Los Angeles en retour d'un groupe de joueurs, des choix au repêchage et un montant d'argent. La transaction n'a pas seulement changé le paysage de la LNH, elle a aussi mis la table pour le développement du hockey en Californie. La conférence de presse du départ de Gretzky, en larmes, demeure non seulement un moment historique dans l'histoire du hockey, mais aussi dans l'histoire du Canada. Le Canadien échange Roy Patrick Roy a accordé neuf buts à son dernier match avec le Canadien de Montréal. En colère après avoir été humilié par l'entraîneur Mario Tremblay, Roy est finalement échangé quatre jours plus tard, le 6 décembre 1995. Après avoir gagné deux fois la coupe Stanley avec le Tricolore, Roy est expédié au Colorado en retour d'Andrei Kovalenko, Martin Rucinsky et Jocelyn Thibault. Roy a gagné deux fois de plus la coupe Stanley avec l'Avalanche et fait partie des meilleurs de tous les temps à sa position. Pendant ce temps, le Canadien n'a toujours pas atteint la grande finale depuis son départ.

Agrandir Wayne Gretzky Photo archives PC

Une loterie payante L'avenir de deux équipes a basculé grâce à un boulier. Chacune des 30 formations pouvait obtenir le premier choix du repêchage à la suite du lock-out de 2004-05, mais ce sont les Penguins de Pittsburgh qui ont remporté la permission de repêcher Sidney Crosby. Le centre étoile a depuis aidé l'équipe à gagner deux fois la coupe Stanley, devenant en cours de route le meilleur joueur de sa génération. En avril 2015, les Oilers ont remporté le tirage le plus attendu depuis 2005, ce qui leur a permis de sélectionner Connor McDavid au premier rang. 50 en 39 La Merveille détient une panoplie de records, mais il croit que celui-ci sera le plus difficile à battre. Gretzky a inscrit son 50e but (un de ses cinq ce soir-là) à son 39e match de la saison, fracassant la marque de Maurice Richard et de Mike Bossy pour les 50 buts les plus rapides en une saison. Gretzky a inscrit ses 46e et 47e buts en première période, son 48e en deuxième période, puis ses 49e et 50e en troisième période.

10 en 1 Le 7 février 1976, l'attaquant des Maple Leafs de Toronto Darryl Sittler a établi un autre record qui ne sera probablement jamais battu: 10 points en un match. Sittler a accumulé six buts et quatre aides dans une victoire de 11-4 des Maple Leafs face aux Bruins de Boston. 3 en 1 Avant d'affronter les Maple Leafs le 26 janvier 1946, l'attaquant des Blackhawks Alex Kaleta a visité la boutique de chapeaux de Sammy Taft à Toronto et il a conclu cette entente (selon la légende, du moins): inscris trois buts face aux Leafs et obtiens un chapeau gratuit. Kaleta a finalement marqué quatre buts pour les Blackhawks, mais le tour du chapeau était né. Quelques années plus tard, le 11 octobre 1953, Gordie Howe a inscrit un but, a préparé le filet de Red Kelly et s'est battu contre Fernie Flaman. Ses efforts (un but, une aide et un combat) donneront naissance au «tour du chapeau à la Gordie Howe».

Agrandir La photo du vol de Orr prise par Ray Lussier est devenue une des plus célèbres de l'histoire du sport. PHOTO RAY LUSSIER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS