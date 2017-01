De nouveaux fans surprenants à Nashville

«Nashville est un marché de hockey», a-t-il affirmé lors d'un point de presse d'une quinzaine de minutes. «Je m'attendais à un grand changement par rapport aux fans à Montréal, mais les amateurs sont très passionnés ici. La différence, c'est que Nashville est davantage une ville axée sur le divertissement et les gens sont habitués de voir des artistes et des célébrités. C'est peut-être pour cela qu'ils ne sont pas aussi démonstratifs que les amateurs de Montréal, qui vont vous aborder dans la rue ou pendant que vous prenez un repas. Mais les fans sont passionnés ici, a-t-il répété, et c'est ce qui rend l'expérience de jouer ici si excitante. Nous avons appris que nos 41 matchs locaux vont se jouer à guichets fermés, et c'est quelque chose de fantastique.»

Lundi, le directeur général des Predators, David Poile, avait d'ailleurs loué tout le travail que fait Subban pour promouvoir le hockey dans la région de Nashville. Mis au courant des propos de Poile, Subban a déclaré qu'il ne faisait rien de différent.

Capitaine au Match des étoiles

Il faut toutefois croire que sa popularité demeure aussi grande, même dans un marché où le hockey n'occupe pas la même importance. Subban a officiellement été nommé capitaine de la section Centrale en vue du Match des étoiles à l'issue d'un scrutin mené auprès des amateurs.

«Mon approche a toujours été la même depuis que j'ai commencé à pratiquer ce sport à l'âge de trois ans et demi, et c'est d'avoir du plaisir et d'apprécier tout ce que le hockey procure de mieux. Et ça inclut jouer avec vos coéquipiers, gagner, marquer des buts et célébrer. Je ne change pas peu importe l'endroit où je joue.»

Subban dit d'ailleurs se sentir de plus en plus à l'aise dans son nouvel environnement, même s'il admet qu'il a encore de bonnes pensées pour Montréal.

«J'ai une petite routine agréable et j'adore ça ici. J'ai commencé à me sentir à l'aise en ville, il y a environ un mois et demi, et à me faire de nouveaux amis. Ce qu'il y a de plus difficile à Nashville, c'est que vos amis qui vous rendent visite ne veulent jamais partir! Ils veulent passer la semaine ici! a-t-il lancé en riant. C'est merveilleux ici, mais il n'y a pas de doute que je m'ennuie de mes amis de Montréal et surtout des fans. Mais c'est beau d'être capable de se faire de nouveaux amis et supporteurs.»

Déçu et optimiste

Subban était évidemment déçu de rater le premier grand rendez-vous avec l'équipe qui l'a repêché et développé au fil des ans, mais il se dit optimiste de revenir au jeu bientôt et surtout, de ne pas manquer, en mars, la visite des Predators de Nashville au Centre Bell, un endroit qu'il qualifie d'absolument spécial.

Répétant les propos de Poile, lundi, Subban s'attend à retrouver sa place dans la formation d'ici trois semaines. Absent depuis le 17 décembre en raison d'une blessure au haut du corps, Subban a manqué un huitième match d'affilée, mardi soir.

«Je me rappelle avoir joué quelques matchs, peut-être les cinq précédant ceux avant que je doive être retiré de la formation, où je sentais que c'était plus difficile. Ce qui est positif, c'est que je vois qu'il y a du progrès tous les jours.»

En son absence, les Predators affichent un dossier de trois victoires, deux défaites en temps régulier et deux revers en prolongation. L'équipe connaît d'ailleurs une première moitié difficile avec 16 victoires et 38 points en 36 rencontres. «Nous avons prouvé que nous pouvons battre les meilleures équipes de la ligue, mais nous n'avons pas toujours été constants. Et c'est ce sur quoi nous devons travailler.»

En 29 matchs cette année, Subban a amassé sept buts - un de plus qu'en 68 rencontres avec le Canadien l'an dernier - et 10 mentions d'assistance. Il affiche toutefois un des pires différentiels dans la LNH, à - 11.