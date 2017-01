La LNH aux JO: Bettman et Fehr ont des visions différentes

S'exprimant avant la Classique du centenaire de la LNH, dimanche après-midi, Bettman a tenu le même discours qu'à l'habitude, affirmant que les propriétaires étaient réticents à l'idée de participer à de sixièmes jeux consécutifs. Fehr a quant à lui indiqué qu'il était «plus optimiste en ce moment qu'il ne l'a jamais été» de voir les joueurs se rendre en Corée du Sud.

Fehr s'est dit confiant de voir une entente se conclure entre la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) et le Comité international olympique, ce qui permettrait cette possibilité. Quant à Bettman, il a affirmé qu'il n'y avait rien de nouveau à signaler depuis le début du mois de décembre, quand les gouverneurs de la LNH se sont réunis à Palm Beach, en Floride, et qu'ils avaient exprimé un «sentiment négatif fort envers les Jeux olympiques». Un arrêt temporaire des activités, un manque d'avantages concrets pour la LNH et la réticence du CIO de payer les dépenses des joueurs faisaient partie des inconvénients notés.

«Bon pressentiment»

Questionné à savoir pourquoi Fehr était si optimiste, le principal intéressé a mentionné qu'il «avait un bon pressentiment plus les choses avançaient et sur la façon dont elles allaient se terminer». Étant donné les contraintes de temps d'obtenir un accord, Fehr ne pensait pas qu'il était probable que la convention collective actuelle soit prolongée dans le cadre d'un accord visant à amener les joueurs aux Jeux olympiques. L'Association des joueurs a récemment rejeté une proposition de la ligue, qui aurait prolongé la convention collective tout en confirmant la participation de la LNH à de nombreux événements internationaux, dont les Olympiques. Fehr a suggéré que l'Association des joueurs pourrait être disposée à accepter un tel plan hors de l'actuelle convention collective, qui inclurait les Jeux olympiques, la Coupe du monde de hockey et des événements se basant sur la Coupe Ryder, au golf. Sinon, un accord qui ne comprendrait que les Jeux olympiques de 2018 est toujours possible.

La LNH a récemment commencé à travailler sur deux calendriers distincts pour la saison 2017-2018. Le premier comprendrait une présence des joueurs de la Ligue aux JO et l'autre prévoirait le scénario inverse.