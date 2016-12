17 saisons comme un éclair

C'est donc après 17 ans de service dans le circuit Bettman, ou comme il le dit si bien lui-même «dans sept dodos», que le juge de lignes au chandail numéro 95 atteindra la marque significative des 1000 matchs.

«Habituellement, c'est plutôt 15 saisons, mais à cause des lock-out et d'une opération au dos qui m'a fait manquer une saison il y a deux ans, je suis arrivé à mon 1000e match à ma 17e année. Ça reste un chiffre qui est le fun à atteindre. Quand j'ai commencé, je voyais ça tellement loin!» s'est rappelé le francophone d'origine, malgré un nom à consonance anglaise.

Aujourd'hui âgé de 42 ans, Murray admet ne pas avoir vu passer ce millier de rencontres, qui ont filé à la vitesse de l'éclair, depuis son embauche dans la LNH, à 24 ans.

«Ç'a passé très vite! Mais 1000 matchs, ça ne me fait pas seulement penser aux matchs que j'ai passés dans la LNH, mais à tout le travail que j'ai fait les huit années avant d'être engagé, les efforts, les entraînements... Parce que moi, c'était mon but de me rendre là. Eh bien là, je me dis que ç'a payé!»

En famille

Si Murray peut célébrer ce jalon, il le doit notamment à son père Albany, qui l'a encouragé dès le début, puis à son épouse Julie, son fils Dale et sa fille Laynee, qui font des sacrifices quotidiens pour qu'il puisse vivre de sa passion pour le hockey. Ils seront tous là avec lui sur la glace du BB&T Center, à quelques kilomètres à peine de sa résidence, jeudi.

«Ça fait deux mois que je suis au courant que je fais ce match-là et ça fait deux mois que mon père a acheté l'ensemble qu'il va porter sur la glace! Pour eux, la famille, des gens qui ne sont pas habitués à des réceptions de cette ampleur-là, c'est gros. Pour mon père, qui passe le prochain mois avec nous, c'est gros. Pour lui, d'être sur la glace, en plus avec le Canadien et la télé, c'est stressant. Et pour moi, de voir l'excitation qu'il a autour de cet événement-là, ça ajoute un petit côté le fun», a-t-il confié.

Il entend également partager cette journée spéciale avec des collègues de la première heure. Comme le veut la tradition, il a lui-même choisi ses partenaires de travail pour l'occasion et a arrêté son choix sur un trio québécois, soit les arbitres Eric Furlatt et Marc Joannette, ainsi que le juge de lignes Pierre Racicot.

«La veille, j'invite mes confrères de travail et leurs familles au restaurant pour qu'on puisse passer du temps plus intime ensemble. Parce que les gens avec qui je vais travailler ce match-là, ça fait 30 ans que je les connais. Quand j'ai commencé à arbitrer, on a fait notre chemin ensemble dans les ligues provinciales, la LHJMQ et la Ligue américaine. Ça va donc parler en français sur la glace ce soir-là!» a-t-il lancé, ajoutant qu'il allait également recevoir une centaine de personnes à la maison après la rencontre.

Souvenirs

À cette occasion, il se ressassera sans doute beaucoup de souvenirs. Les plus beaux de Murray remontent à ses premières armes dans la LNH, alors qu'il côtoyait des idoles comme Mario Lemieux et Joe Sakic sur la patinoire.

«Aujourd'hui, la fierté que j'ai, c'est le succès que j'ai eu dans les dernières années avec mes participations à deux finales de la Coupe Stanley [2012 et 2014] et à la Coupe du monde. Pendant l'hymne national du match préparatoire entre le Canada et les États-Unis à Ottawa, ça m'a d'ailleurs frappé. Je voyais le dos des chandails des joueurs, sur la ligne bleue, et je me suis dit : "Wow! Je suis rendu là!"»