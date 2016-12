Deux gardiens tombent au combat dans le même match

Le Lightning et les Red Wings devront se passer de leur gardien numéro un pendant un certain temps à la suite du match de mardi entre les deux équipes. Tampa Bay sera privé de Ben Bishop pour trois à quatre semaines, tandis que Detroit a placé Jimmy Howard sur la liste des blessés pour sept jours.

Bishop souffre d'une blessure au bas du corps. Le gardien de 30 ans a semblé se blesser en première période en s'étirant pour effectuer un arrêt et il n'a pas terminé la rencontre remportée 4-1 par le Lightning. Il a signé neuf victoires en 21 départs cette saison et il affiche une moyenne de buts alloués de 2,79 et un taux d'efficacité de ,907.

Pour pallier la perte de Bishop, le Lightning a rappelé Kristers Gudlevskis du Crunch de Syracuse. Âgé de 24 ans, il a participé à deux matchs dans la LNH avec le Lightning au cours de sa carrière. Andrei Vasilevskiy devrait hériter des responsabilités de gardien no 1. En 14 sorties cette saison, le Russe de 22 ans affiche un dossier de 7-4-1 avec une moyenne de 2,41 et un taux d'efficacité de ,923.

Quant à Howard, il a quitté la rencontre en deuxième période, incapable de mettre du poids sur sa jambe droite après que son défenseur Nick Jensen et l'attaquant Erik Condra sont tombés sur lui pendant une bousculade devant le filet. Le vétéran gardien a une fiche de 5-7 avec une moyenne de buts alloués de 1,96 cette saison.