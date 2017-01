Au tour des Islanders de Charlottetown de faire le plein

Coup sur coup, les Islanders ont obtenu les attaquants Alex Dostie (Olympiques), François Beauchemin, Adam Marsh - tous deux des Foreurs - et le défenseur Carl Neill (Phoenix). Une réplique en quelque sorte à l'arrivée à Saint-Jean du gardien Callum Booth, du défenseur Simon Bourque et de l'attaquant Julien Gauthier.

Pour Beauchemin (20 ans) et Marsh (19 ans), les Foreurs ont reçu le défenseur et ancien Remparts Cody Donaghey (20 ans), un choix de 1re ronde en 2017 et un choix de 5e ronde en 2018. Pour Neill, le prix à payer a été quatre choix au repêchage (8e en 2018, 2e en 2019, 3e en 2019 et 2e en 2020). Pour Dostie, le dg Marcel Patenaude a obtenu l'attaquant Mitchell Balmas, le défenseur Jake Barter, un choix de 3e ronde en 2018 et un choix de 1er tour en 2019.

Dostie jure qu'il n'a rien vu venir. «Je savais que la direction voulait regarnir sa banque de jeunes joueurs. Certaines personnes parlaient même d'une reconstruction. Dans tout cela, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Marcel cachait bien ses cartes», commente celui qui était le deuxième meilleur marqueur des Olympiques cette saison.

Patenaude a hésité un moment avant de se résoudre à sacrifier Dostie. Choix de première ronde des Olympiques en 2013, il a passé les quatre dernières années à se développer dans la tradition gagnante gatinoise.

«C'est une bonne personne. C'est un joueur qu'on apprécie énormément. C'est pourquoi nous sommes contents de lui offrir la chance de se joindre à une équipe qui aspire aux grands honneurs. Cette transaction devrait être bénéfique pour son développement. L'élément qui nous fatiguait, dans un certain sens, c'était la possibilité qu'il ne soit pas de retour l'an prochain comme joueur de 20 ans.»

La ligue américaine dans la mire

S'il connaît une grosse fin de saison, Dostie pourrait effectivement augmenter ses chances de signer un premier contrat professionnel avec les Ducks d'Anaheim. «C'est ça, mon but. Je veux signer mon contrat et jouer dans la Ligue américaine l'année prochaine», confirme le jeune joueur qui est originaire de Drummondville.

Les Islanders n'ont pas réussi à percer le plus récent top 10 hebdomadaire de la Ligue canadienne de hockey. Les responsables du classement leur ont préféré les Cataractes de Shawinigan, les Sea Dogs et les Huskies de Rouyn-Noranda.

«Mais je pense pour vrai qu'ils ont une très bonne équipe. En plus, ils font l'ajout de Daniel Sprong. Ce sera probablement l'acquisition la plus importante de toute la ligue à la date limite de transactions. Je pense qu'ils seront équipés pour rivaliser avec n'importe qui», a dit Dostie, qui aura récolté 188 points en 202 matchs réguliers à Gatineau. Cette saison, il a marqué 15 buts et récolté 36 points en 32 rencontres. Avec Le Soleil