Mondial junior: le Canada blanchit la Slovaquie

Jérémy Lauzon, Taylor Raddysh, Anthony Cirelli, Thomas Chabot et Michael McLeod ont tous contribué à cette leçon de hockey en faisant bouger les cordages. Lauzon et Chabot ont ajouté une mention d'aide, tout comme leurs compatriotes québécois Pierre-Luc Dubois et Julien Gauthier.

Connor Ingram a probablement signé le jeu blanc le plus facile de sa carrière en repoussant six lancers. Le Canada a égalé un record vieux de 33 ans en accordant si peu de tirs. Mike Vernon avait dû réaliser six arrêts le 4 janvier 1983 face à la Norvège.

La Slovaquie a tenu tête aux menaces répétitives du Canada au premier engagement grâce au brio du gardien Adam Huska, qui a repoussé les 13 tirs dirigés vers lui. On sentait cependant qu'au volume, les locaux allaient finir par trouver le fond du filet.

Et c'est ce qui s'est produit en deuxième période alors que Lauzon, Raddysh, Cirelli et Chabot ont marqué en l'espace de 10:55 pour mettre le match hors de portée des Slovaques, dominés outrageusement au chapitre des tirs au but.

Stephens blessé

Le Canada menait déjà 3-0 que la Slovaquie n'avait encore dirigé que trois tirs sur la cage défendue par Ingram. Quand la deuxième période a pris fin, le Canada avait déjà obtenu 31 tirs contre seulement trois.

Michael McLeod a ajouté un but au troisième engagement pour sceller l'issue de ce match à sens unique. Huska a effectué 39 arrêts.

Seule ombre au tableau, l'attaquant canadien Mitchell Stephens a quitté le match après 40 minutes en raison d'une blessure au bas du corps. Il était entré en collision avec un adversaire au centre de la patinoire en deuxième période.

La troupe de Dominique Ducharme bénéficiera d'une journée de congé avant d'affronter la Lettonie, jeudi. La Slovaquie, elle, aura une autre grosse commande sur les bras alors qu'elle se mesurera aux États-Unis, mercredi.