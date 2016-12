Cinq joueurs de Québec sur Équipe Québec U16

En tout, trois joueurs du Blizzard du Séminaire Saint-François, les attaquants Jakob Pelletier et Pierrick Dubé, ainsi que le défenseur Thomas Pelletier, et deux des Commandeurs de Lévis, l'attaquant Jérémy Michel et le défenseur Maxence Guénette, ont été retenus par un comité consultatif composés d'éclaireurs de la Ligue de hockey midget AAA du Québec, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et du Centre de soutien au recrutement de cette dernière.

«Ce sont des sélections amplement méritées. En plus, ce sont des gars qui risquent d'avoir un impact important sur le club. Jakob Pelletier, c'est un gars qui, depuis le début de la saison, a la pédale au plancher. Et je suis content que Dubé soit reconnu, parce qu'il joue du très bon hockey. Il est un bon patineur, il est capable de finir ses jeux et il a un bon lancer. Il joue avec assurance et maturité. Quant à Thomas Pelletier, c'est un gros défenseur qui a eu un excellent camp et qui apprend à jouer avec sa grandeur», a estimé l'entraîneur-chef du Blizzard, Martin Laperrière, au sujet de ses trois protégés.

Les cinq joueurs de la région de Québec font partie d'un groupe de 20 qui sera dirigé par l'entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières, Frédéric Lavoie, appuyé notamment de l'entraîneur-chef des Commandeurs de Lévis, Mathieu Turcotte. De ce nombre, 14 avaient participé aux tournois midget espoir de Gatineau en 2016 et de Saguenay en 2015 (Équipe Québec U15), 18 s'étaient taillés un poste avec l'Équipe Québec des moins de 14 ans et 16 avaient été sélectionnés sur Équipe Québec U13. Douze d'entre eux ont en outre représenté leurs régions respectives aux Jeux du Québec.

«Équipe Québec des moins de 16 ans regroupe les meilleurs joueurs de 15 ans issus du réseau fédéré. Les 20 joueurs qui ont percé l'alignement auront la chance de se mesurer à du hockey de haut niveau, une expérience qui sera très enrichissante pour le développement de ces jeunes Québécois», a commenté le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard.

Un point de vue que partage entièrement par Martin Laperrière. Ce dernier estime que, peu importe le résultat sur la glace, le bagage acquis sera utile à ses joueurs.

«C'est de l'expérience qui profite aux jeunes à court et à long termes. Ce genre de rencontres, ça permet aux jeunes d'être plus souvent exposés à des matchs de haut niveau et de se mesurer aux meilleurs joueurs de leur tranche d'âge. C'est un bon barème pour montrer à un joueur ce que ça lui prend pour passer à la prochaine étape», croit-il.

Les deux matchs opposant Équipe Québec U16 et Équipe RSEQ U17 se tiendront le jeudi 29 décembre, à 18h, et le vendredi 30 décembre, 11h, au Centre multisport de Châteauguay.