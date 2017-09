Schauffele, l'invité-surprise

Associated Press Atlanta

Âgé de 23 ans, Schauffele souhaitait simplement s'assurer de garder sa place au sein du circuit de la PGA, il y a quelques mois. Dimanche, il a calé un roulé de trois pieds pour un oiselet au 18e trou et sa carte de 68 (- 2) lui a permis de devancer Thomas par un coup à - 12. Il est devenu la première recrue à remporter le Championnat du circuit.

De son côté, Thomas avait aussi des raisons de célébrer sa deuxième place. Il a couronné une saison ponctuée par cinq victoires et son premier titre du grand chelem en touchant le bonus de 10 millions $US associé à la Coupe FedEx. Thomas a inscrit un score de 66 et a raté de peu un roulé de 25 pieds pour un oiselet au dernier trou.

C'est la première fois depuis 2009 que le vainqueur du Championnat du circuit ne remporte pas également la Coupe FedEx. Phil Mickelson avait alors triomphé à East Lake, mais Tiger Woods avait gagné la Coupe FedEx.

Cette fois, l'invité-surprise à la fête a été Schauffele. «Ce fut une saison mémorable», a-t-il dit.

Il a d'abord terminé à égalité au cinquième rang à l'Omnium des États-Unis, avant de gagner la Classique Greenbrier en août. Il n'aurait pas participé au Championnat du circuit s'il n'avait pas joué - 6 sur les six derniers trous la semaine dernière à Conway Farms, ce qui lui a permis de s'insérer dans le top 30 de la Coupe FedEx.

Schauffele a récolté 3,75 millions $ pour sa victoire, dont deux millions $ pour avoir terminé troisième au classement de la Coupe FedEx. Il a aussi grimpé au 32e rang mondial.

Thomas a été le premier à le féliciter à l'extérieur de la salle où les joueurs remettent leur carte. «Ce fut une journée épuisante, ça ne fait pas de doute», a noté Thomas.

Thomas a non seulement gagné la Coupe FedEx, mais il s'est aussi assuré du titre de joueur de l'année selon la PGA of America. Il devrait aussi être élu joueur de l'année par ses confrères et il a reçu le prix Arnold-Palmer en terminant la saison au premier rang du classement des boursiers.

Spieth ne tient pas le coup

Thomas s'est assuré du titre de la Coupe FedEx quand Jordan Spieth, qui menait au classement avant le tournoi, n'a pu maintenir la cadence.

Spieth a inscrit un aigle au 10e trou en calant son approche à partir de l'allée et a ajouté un oiselet au 13e. Il a toutefois commis un boguey au 15e trou et il s'est finalement contenté d'un score de 67. Il a conclu le tournoi à égalité au septième rang et il a tout de même touché trois millions $ pour sa deuxième place au classement de la Coupe FedEx.

«"J.T." méritait sans aucun doute de gagner la Coupe FedEx, a mentionné Spieth, qui a gagné trois tournois cette saison, dont l'Omnium britannique. Je n'ai pas gagné de tournoi lors des éliminatoires de la Coupe FedEx et c'était presque une erreur d'être en tête au classement. Il méritait vraiment la victoire.»

Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a bouclé sa ronde en 70 coups pour aboutir en 23e place à + 1.