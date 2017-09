Première victoire pro pour Anne-Catherine Tanguay

Faisant fi des forts vents soufflant au club de golf Buffalo Dune de Garden City, l'athlète de 26 ans a calé trois oiselets à ses cinq derniers trous pour remettre une carte de 71 (- 1), dimanche après-midi. Avec un cumulatif de 211 (- 5) au terme de ses trois rondes, la Québécoise a devancé sa plus proche poursuivante par trois coups, mettant la main sur une bourse de 22 500 $.

«Je commence à peine à me remettre de mes émotions», a lancé Anne-Catherine Tanguay lorsque jointe par Le Soleil, dimanche soir. «Je ne voulais pas savoir où je me trouvais dans le classement, mais au départ du 14e trou, j'ai vu le tableau des meneurs par erreur. J'ai dû prendre une petite pause pour me calmer. Je me suis dit que ça devait être une erreur.»

Ce ne l'était pas.

À un mois et quatre tournois de la fin de la saison Symetra, son triomphe a permis à la golfeuse de Québec de passer du 8e au 5e rang du classement des boursières du circuit. Un bond important pour la carrière d'Anne-Catherine Tanguay, sachant que les dix meneuses au classement au terme de la saison obtiennent des places à temps plein dans la LPGA l'année suivante.

«C'est maintenant presque certain que je vais terminer dans le top 10», a expliqué la golfeuse, visiblement soulagée. C'est qu'après s'être qualifiée pour une dizaine d'événements de la LPGA, l'an dernier, Tanguay n'a pris part qu'à deux cette saison, précisément pour se concentrer sur le classement Symetra. Une «décision stratégique» pour emprunter le «chemin le plus sûr» vers la LPGA.

L'idée de faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant porte finalement fruit, s'est réjouie la Québécoise. «Je me suis mis une tonne de pression ces derniers mois. C'était tellement stressant comme situation. Là, je joue très bien et je vais pouvoir profiter des derniers tournois.»