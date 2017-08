Un nouveau roi sera couronné à Rivière-du-Loup

«C'est une belle victoire pour moi», a commenté le golfeur de Cap-Rouge, vainqueur par 4-et-3. «J'ai fait quelques coups de grande qualité. C'est au 12e trou que le momentum a changé en ma faveur. Dave venait de réussir un coup roulé de 45 pieds au 11e, mais au trou suivant, j'ai atteint le vert sur mon coup de départ pour un oiselet facile et ça m'a donné beaucoup de confiance.»

Dans la division ontarienne, Brendan Leonard a gagné lui aussi par la marque de 4-et-3 contre David Morland IV. La table est donc mise en vue des demi-finales de division.

Celles du Circuit Canada Pro Tour mettront aux prises Max Gilbert et Billy Houle, puis Bédard et Jérôme Blais. Gilbert a obtenu sa place grâce à une victoire de 2-et-0 contre Francis Berthiaume.

«Ce fut mon meilleur match en trois jours», a expliqué le golfeur de Saint-Georges de Beauce. «J'ai réussi sept oiselets et je n'ai commis aucun boguey. La clé dans une partie par trous, c'est de ne pas donner de trous aux autres. Ils doivent alors prendre des risques pour te battre.»

Du côté du Circuit Great Lakes Tour, les demi-finales opposeront Stephane Dubois à Leonard et Beon Yeong Lee à Mark Hoffman. «Brendan et moi avons développé une très grande amitié», a mentionné Dubois. «Nous nous aidons beaucoup et ce sera une lutte très intéressante d'affronter Brendan. Nous allons nous mesurer l'un à l'autre et j'anticipe déjà que nous aurons beaucoup de plaisir. Brendan est en tête de notre circuit et c'est toujours plaisant d'affronter les meilleurs joueurs.»