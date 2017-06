Coup double pour Bédard au Tournoi des maîtres

Bédard a connu une deuxième ronde de 67 ponctuée de quatre oiselets, d'un aigle et d'un boguey et son cumulatif de 137 (- 7) lui a permis de devancer par deux coups Marc-Étienne Bussières, le meneur de la veille. Ayant obtenu son statut professionnel en août à Victoriaville lors de la Coupe Canada, le jeune prodige originaire du nord du Québec a encaissé une bourse de 6000 $.

«Il a connu un excellent début de saison», a souligné Jean Trudeau, le président du Circuit Canada Pro Tour. «C'est un des jeunes les plus prometteurs, un gentleman dont on risque d'entendre beaucoup parler.»

«Ça vibre énormément», a laissé tomber Bédard, tout juste après avoir soulevé le trophée de la victoire. «Je n'ai pas encore eu le temps de savourer la victoire. J'ai adoré ça comme expérience. J'ai travaillé fort tout au long de la partie. C'est ma première victoire. Je suis content, je suis heureux et détendu.»

Victoire familiale

Le jeune champion, qui jouait pour la première fois sur le terrain du Bic, rêvait de ce moment depuis des années. D'autant plus que ses grands-parents sont natifs de Trois-Pistoles et de Saint-Mathieu-de-Rioux, au Bas-Saint-Laurent. «Ça fait des années qu'ils me parlaient de ce parcours. C'est sûr que je vais revenir l'année prochaine!»

Sa victoire, c'est aussi celle de sa famille qui l'a accompagné tout au long de la compétition et qu'il n'a pas manqué de remercier. «Ils m'ont transporté très souvent afin que je puisse jouer plein de tournois. Mon père Daniel agit comme mon cadet régulièrement et sa présence m'aide beaucoup et me calme.»

C'est d'ailleurs le paternel, gérant du club de golf de Chibougamau qui l'a initié à ce sport. Plutôt que d'envoyer le jeune Pierre-Alexandre à la garderie, papa Daniel l'amenait au terrain de golf. «Je frappais avec des bâtons en plastique. J'ai fait mon premier tournoi à l'âge de sept ans.»

Quant à Bussières, sa deuxième position lui a valu une bourse de 3600 $. «Je suis un peu déçu du résultat. Toutes les opportunités de birdies que j'ai eues, il n'y en a pas une qui est tombée.»

Quant à Jean-Philip Cornellier, il termine avec une excellente ronde de 68 jeudi, avec un cumulatif de 140, soit 4 coups sous la normale. Le champion de la PGA du Canada depuis la semaine dernière est reparti avec une cagnotte de 2400 $.

Max Gilbert (Saint-Georges-de-Beauce) partage la quatrième position avec Carl Pelletier (Manoir Richelieu), le meilleur senior du tournoi. Quant au champion en titre, Dave Lévesque, il a terminé à égalité au sixième rang avec un cumulatif de 143. Il a cependant conservé le premier rang au classement Sunice de la division provinciale du Circuit Canada Pro Tour. Avec La Presse canadienne