De la compétition pour Lévesque au Bic

Johanne Fournier

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil

(Rimouski) Le Club de golf Bic de Rimouski accueillera, mercredi et jeudi, le plus fort contingent de golfeurs des 20 dernières années à l'occasion de la présentation du Tournoi des maîtres du Québec. Dave Lévesque aura un défi de taille pour défendre son titre contre le nouveau champion de la PGA du Canada, Jean-Philip Cornellier. D'autres golfeurs, tels Marc-Étienne Bussières, Max Gilbert et Sonny Michaud risquent aussi de lui donner du fil à retordre. Le Soleil vous présente leurs impressions avant la compétition.