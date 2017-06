Henderson gagne la Classique Meijer

Brooke Henderson a rendu mémorable cette fête des Pères. Alors que son père et entraîneur Dave Henderson ainsi que d'autres membres de sa famille la regardait jouer, la Canadienne de 19 ans a remporté la Classique Meijer de la LPGA, dimanche, devançant Michelle Wie et Lexi Thompson par deux coups.

«C'était une journée parfaite, a mentionné l'Ontarienne. Mon père est mon entraîneur. C'est un excellent père pour ma soeur Brittany et moi et il est aussi un de nos meilleurs amis. Il est toujours avec nous et il nous a donné plusieurs bons conseils en début de semaine.»

Henderson n'a commis aucun boguey et elle a remis une carte de 66 (- 3) lors de la ronde finale pour terminer le tournoi avec un pointage cumulatif de - 17. Elle a signé un quatrième titre en carrière sur le circuit de la LPGA.

«C'est incroyable. C'est environ à ce temps-ci l'année dernière que j'ai remporté mon premier tournoi majeur, alors je voulais obtenir une autre victoire cette année. Ça représente beaucoup pour moi», a-t-elle indiqué.

Henderson détenait l'avance au terme des première et deuxième rondes, mais elle accusait un coup de retard derrière Thompson lorsqu'elle a complété la troisième. Grâce à son triomphe, la golfeuse canadienne a empoché la somme de 300 000 $US.

Henderson avait gagné deux tournois l'année dernière. Elle avait d'abord remporté un premier majeur au Championnat féminin de la PGA avant de défendre son titre avec succès à la Classique Cambia Portland.

Elle n'avait toutefois rien gagné depuis sur le circuit de la LPGA. «Je connais une saison un peu plus difficile et je n'ai pas eu les résultats que je souhaitais avoir, a avoué Henderson. Cette semaine, j'ai très bien joué et les choses ont commencé à débloquer pour moi. C'est super de récolter ma quatrième victoire et je suis excitée pour le reste de l'été.»

La jeune Canadienne prendra une semaine de repos avant de se diriger vers la ville de Chicago, où elle participera au Championnat féminin de la PGA. «Ce tournoi a défini ma carrière l'année dernière, a-t-elle insisté. C'est très excitant et ça me donne beaucoup de confiance de retourner à ce tournoi forte d'une victoire.»

Wie a joué 65 et Thompson a inscrit un 69 à sa carte. Su Oh (64), Madelene Sagstrom (65) et Moriya Jutanugarn (66) se sont toutes les trois emparées de la quatrième position, à - 14.

Aruya Jutanugarn, la joueuse classée numéro un au monde, a remis une carte de 69 et elle fait partie d'un groupe de 10 golfeuses qui ont terminé le tournoi à égalité au 22e rang, à - 9. La deuxième joueuse mondiale, Lydia Ko, a joué 68 et elle a pris la 10e place, à égalité avec deux autres golfeuses, à - 12. L'autre Canadienne à prendre part à la quatrième ronde, Alena Sharp, a conclu le parcours en 68 coups et elle a terminé à égalité au 43e échelon, à - 6.