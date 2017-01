Retour de courte durée pour Woods

Woods n'a jamais trouvé son rythme après avoir amorcé sa ronde avec un oiselet, vendredi, et il a été exclu des rondes de la fin de semaine à l'Omnium Farmers Insurance. Il s'est contenté d'un 72, la normale sur le parcours Nord, et il n'a pas respecté la coupe pour une première fois en carrière à Torrey Pines, où il s'est imposé à huit reprises.

Les attentes étaient différentes cette fois, sauf pour Woods. «C'est frustrant de ne pas avoir l'occasion de gagner un tournoi», a dit le golfeur de 41 ans, qui a terminé à quatre coups du seuil de qualification.

Woods était de retour à la compétition après la plus longue absence de sa carrière, lui qui a dû subir deux opérations au dos. Son dernier tournoi de la PGA remontait à août 2015. «Je n'ai pas réussi suffisamment d'oiselets», a-t-il simplement dit pour expliquer son élimination hâtive.

Encore plus étonnant, Jason Day, no 1 mondial, et Dustin Johnson, joueur de l'année en 2016, ont subi le même sort que Woods. Le meneur Justin Rose sera donc une des rares têtes d'affiche à jouer cette fin de semaine à Torrey Pines. Le champion olympique a fait fi de deux bogueys consécutifs sur le neuf de retour sur le parcours Sud et il a calé un roulé de 10 pieds pour un oiselet au 18e trou pour conserver la tête. Combinée à sa carte de 65 jeudi, sa ronde de 71 (- 1 ) lui permet de devancer par un coup Brandt Snedeker (69) et le Canadien Adam Hadwin (71), qui a joué une ronde de 59 la semaine dernière dans le désert de la Californie.