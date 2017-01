Anne-Catherine Tanguay qualifiée à Paradise Island

Ce pointage lui a permis d'être parmi les deux meilleures d'une trentaine de prétendantes, ce qui lui assure une place sur la liste de départ du premier rendez-vous de la saison de la LPGA.

«Je suis vraiment contente parce que les conditions de jeu étaient très difficiles, aussi dures que ça peut l'être. [...] Ç'a été difficile physiquement et émotionnellement», a réagi Tanguay lors d'un entretien avec Le Soleil.

Elle doit maintenant se reposer, mais aussi trouver un logement pour le reste de la semaine! «Je n'avais pas réservé pour plus longtemps. On est en train d'essayer de trouver une solution», a-t-elle affirmé en riant. Un beau problème. Le tournoi commence jeudi. À sa première saison, l'an dernier, Tanguay a participé à 10 compétitions sur le plus grand circuit de golf féminin au monde, faisant la coupe de la moitié d'entre eux.