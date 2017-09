L'attitude gagnante de Breton-Robert

(Québec) La guigne de la deuxième année existe, mais elle n'est pas inévitable. Et Jonathan Breton-Robert est en train de le prouver.

«Quand tu gardes la même attitude, la même éthique de travail, le même enthousiasme. Quand tu continues à ne rien prendre pour acquis, tu vas éviter d'avoir une saison comme ça», a affirmé samedi le coordonnateur à l'attaque du Rouge et Or, Justin Ethier, en vantant le comportement et le jeu de son receveur de passes de deuxième année. «Ç'aurait été dur d'avoir une meilleure attitude» que celle de Jonathan, a-t-il ajouté.

Dur, aussi, d'avoir une aussi bonne saison que l'an dernier. La jeune recrue de Saint-Anselme a connu une campagne en crescendo, couronnée par une performance étincelante à la Coupe Dunsmore, puis par la conquête de la Coupe Vanier, en novembre. Pourtant, début octobre 2016, Le Soleil titrait : «Breton-Robert à l'aise dans l'ombre», comme quoi l'athlète de 5'10'' n'avait pas encore fait parler de lui. Tout allait basculer quelques semaines plus tard.

Joueur offensif de la dernière semaine au Québec, Breton-Robert a réussi 28 réceptions en quatre rencontres jusqu'ici cette saison, ce qui le place au sixième rang à travers le Canada.

Le retour du jumeau

Cette fameuse guigne n'a jamais inquiété Breton-Robert. «Je n'ai pas senti de pression supplémentaire à cause de mes performances à la Coupe Dunsmore ou l'an passé. Je suis un grand compétiteur, dès que j'ai une opportunité, je la prends. Je veux toujours compétitionner le plus possible. C'est pour ça que ça m'affecte moins, je pense.»

Renouveau pour Breton-Robert, cette année : l'arrivée de son jumeau Vincent dans l'équipe. Pour la première fois, l'an dernier, les deux hommes ont vécu une «séparation sportive», Vincent préférant prendre une pause du football.

Frérot n'est pas encore un joueur partant, mais Ethier aimerait beaucoup pouvoir lui faire une place dans la formation. «C'est juste que ç'a été impossible jusqu'à maintenant», a dit l'entraîneur, selon qui Vincent démontre une attitude aussi impeccable que son frangin.

«C'est toujours le fun [de l'avoir avec moi]», a commenté Jonathan. Je suis avec lui depuis que je suis né. Étant donné qu'il avait arrêté, je pensais qu'on allait jamais rejouer au foot ensemble. C'est une belle expérience de pouvoir revivre ça.»

