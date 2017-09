Rouge et Or et Redmen, l'étrange rendez-vous

(Québec) Deux équipes vivant des séquences un peu étranges s'affronteront, dimanche après-midi, sur le terrain de football du PEPS de l'Université Laval. Les imprévisibles Redmen de McGill de Ronald Hilaire seront alors en ville pour affronter le Rouge et Or, qui vient de vivre deux matchs difficiles contre les Carabins de Montréal et les Stingers de Concordia.

Après deux rencontres sans trop d'histoire en début de saison, le Rouge et Or vient de connaître deux matchs difficiles en succession, une défaite contre les Carabins, à Montréal, et une victoire peu convaincante de 12-8 contre les Stingers de Concordia, à Québec.

Étrangement, c'est sans doute ce gain qui a le plus secoué les partisans, le Rouge et Or ayant généralement moins de mal à repousser les abeilles. Piqués mais pas paniqués, les joueurs de l'UL, assure toutefois le vétéran plaqueur Edward Godin.

«Le mental est encore là. On est présents. Ça fait juste nous ressouder, nous serrer les coudes. L'ambiance dans l'équipe est encore extrêmement bonne. Je pense que les gars sont prêts à travailler et à pousser plus fort pour atteindre le but ultime.»

À pareille date l'an dernier, le Rouge et Or se trouvait dans une position similaire, avec une fiche de 3-1 et quelques points d'interrogation. Moins de deux mois plus tard, il soulevait la Coupe Vanier.

Pour bien relancer la machine en 2017, le Rouge et Or affrontera dimanche une équipe qu'il a vaincue 50-14 à son deuxième match de la saison. Triomphe sans appel, mais pas au goût de l'entraîneur-chef Glen Constantin. Il espère voir dimanche sa ligne tertiaire «plus étanche», particulièrement sur le côté court du terrain.

Débuter en force

Un meilleur début de rencontre est aussi souhaitable : les Redmen étaient dans le coup jusqu'à la fin du deuxième quart, le 1er septembre, alors qu'une poussée de 21 points en 2:18 a transformé un retard de 7-6 en avance de 27-7 pour le Rouge et Or.

La ligne offensive de Laval, historiquement une force, a aussi connu quelques ratés dernièrement. Lorsqu'on lui demande s'il en est inquiet, Constantin hésite, puis répond : «Pas encore. [...] C'est un groupe de cinq qui doit travailler ensemble, à l'unisson, et ce n'était pas le cas dans les derniers matchs.»

