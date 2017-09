Commotions: le quart des Stingers sonne l'alarme

Il prône une intervention dans l'enseignement du football aux jeunes et le renforcement des règles pour ces contacts ciblés à la tête d'un joueur sans défense ( targeting ) que la NCAA et NFL tentent aussi de bannir.

Il ne serait pas à sa première commotion. Il confirme en avoir subi une avec son équipe précédente, à l'Université Mars Hill, en Caroline du Nord. «Ça n'affecte pas juste le football, ça affecte ta vie! Ça affecte ta personnalité, tu as des sautes d'humeur, tu ne te sens plus toi-même. Je ne veux pas que d'autres vivent ce que j'ai vécu à cause des plaqués tête à tête.»

Miller tient à spécifier qu'il ne part pas en cabale contre Ouellet, McGee ou le Rouge et Or et assure ne pas juger leurs intentions. Il dit seulement vouloir attirer l'attention sur cet «important problème de santé» pourtant évitable dans la plupart des cas, plaide-t-il.

Sur l'avant-dernier jeu du match, son coéquipier receveur James Tyrrell a à son tour été frappé par le maraudeur du Rouge et Or Kevin McGee dans ce qui semble être une collision casque à casque.

Dans une vidéo de 3 min 48 placée sur sa page Facebook, Miller en appelle au Réseau du sport étudiant du Québec et à U Sports, organismes régissant le sport universitaire au Québec et au Canada, à «rattraper les autres ligues de football dans le monde et à faire de la sécurité des joueurs leur priorité».

«Mes parents étaient au match, à Québec. Ma mère m'a vu me faire frapper. C'est épeurant pour elle de voir la tête de son fils rebondir sur le terrain comme un ballon de basketball», a-t-il confié au téléphone, mercredi, entre un cours au MBA, une réunion d'analyse vidéo avec ses coéquipiers et un tour de métro.

Ébranlé par un violent plaquage dans le match de dimanche face au Rouge et Or, au stade de l'Université Laval, le quart-arrière des Stingers de Concordia Trenton Miller sonne l'alarme pour faire cesser les coups dangereux à la tête.

Le RSEQ enquête, verdict jeudi ou vendredi

À la demande de Concordia, le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) réexaminera deux jeux survenus durant le match de dimanche entre le Rouge et Or et les Stingers, à l'Université Laval. On réclame que le demi défensif Gabriel Ouellet et le maraudeur Kevin McGee soient sanctionnés pour des plaqués à la tête.

La décision sera prise par le directeur des programmes universitaires du RSEQ et commissaire de la ligue de football universitaire québécoise, Benoît Doloreux, seul homme aux commandes de ce dossier. Celui-ci ira quérir les témoignages auprès des deux camps ainsi que ceux des arbitres, en plus de disposer d'autres angles de caméras que ceux de TVA Sports repris partout depuis quelques jours. Chaque équipe locale est tenue de filmer les rencontres officielles présentées sur son terrain, qu'elles soient télévisées ou non. Il a donc accès aux prises de vue des caméras placées dans le stade du PEPS par le Rouge et Or.

Doloreux étant forcé au mutisme durant le processus, c'est le président-directeur général du RSEQ, Gustave Roel, qui a fait la tournée des médias mercredi pour dire que la décision serait rendue publique jeudi ou vendredi, au plus tard. Les Stingers ont porté plainte mardi, soit à l'intérieur du délai maximum prescrit de 48 heures imposé par le RSEQ dans un cas de demande de révision. «Si ça fera plaisir ou non aux gens, ça, on va le gérer. Mais on ne créera pas de nouvelle règle. La décision sera basée sur des éléments objectifs et concrets. En ce moment dans le dossier, il y a beaucoup de perceptions et d'interprétations, mais la médiatisation n'influencera pas la décision», assure Roel.

Quant à la réunion d'urgence sollicitée lundi par Mickey Donovan, l'entraîneur-chef des Stingers, à propos de la sécurité des joueurs, Roel indique que les représentants des universités peuvent se réunir quand bon leur semble et que la sécurité des joueurs est toujours à l'ordre du jour dans tout ce que le RSEQ entreprend.