Commotions cérébrales: le quart des Stingers sonne l'alarme

(Québec) Sonné par un violent plaquage dans le match de dimanche face au Rouge et Or, au stade de l'Université Laval, le quart-arrière des Stingers de Concordia Trenton Miller lance maintenant un cri d'alarme pour faire cesser les dangereux plaqués à la tête.

Dans une vidéo placée sur sa page Facebook, l'athlète originaire de Buffalo en appelle au Réseau du sport étudiant du Québec et à U Sports, organismes régissant le sport universitaire au Québec et au Canada, à «rattraper les autres ligues de football dans le monde et à faire de la sécurité des joueurs la priorité».

Miller s'est blessé sur un plaquage reçu en pleine course de la part du demi défensif Gabriel Ouellet, au troisième quart. Les arbitres n'ont pas sévi. Le pivot des Stingers est sorti du jeu, a été examiné pour les symptômes de commotion cérébrale avant d'obtenir le feu vert pour retourner sur le terrain. Ce qu'il a fait pour une série à l'attaque, avant d'être retiré à nouveau par ses entraîneurs.

«Si on laisse ces gestes impunis, nous continuerons à voir des plaqués tête à tête se reproduire chaque semaine, poursuit Miller dans son message. Ce n'est pas dans l'esprit du sport et ne devrait jamais se produire. On ne pourra jamais éliminer la totalité de ces horribles plaqués d'une violence injustifiée, mais au moins devrait-on les réduire le plus possible.

«Ce que me fait le plus mal, c'est que mes parents ne devraient pas avoir à regarder mes matchs en s'inquiétant de me voir mourir sur le terrain de football comme conséquence de ces plaqués tête à tête juste parce que j'ai choisi de pratiquer le sport que j'aime le plus», s'exprime-t-il encore.