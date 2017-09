Tiède victoire du Rouge et Or dans la chaleur

(Québec) Dans la chaleur accablante du stade de l'Université Laval, le Rouge et Or a soutiré une tiède victoire de 12-8 aux Stingers de Concordia, dimanche après-midi. Victoire à saveur de défaite pour Glen Constatin.

«J'espère qu'on pourra apprendre la leçon sans avoir à payer le prix. On n'a pas payé le prix aujourd'hui, on a été capable de gagner. Mais tu dois être conscient et te regarder dans le miroir. Si tu te prépares comme on l'a fait cette semaine, c'est garanti que ces performances-là arrivent.

«Va falloir se reprendre en main et arrêter de se trouver des excuses», a commenté l'entraîneur-chef du Rouge et Or, après avoir vu l'adversaire louper une passe dans la zone des buts sur le tout dernier jeu du match. Ouf.

Devant 12 957 spectateurs acquis à sa cause, le Rouge et Or (3-1) s'est tout de même arrogé l'exclusivité du deuxième rang au classement du football universitaire québécois, en plus de prolonger à 28 sa série de victoires contre Concordia (2-2), qui n'a pas vaincu Laval depuis 2003.

Mais cela a été tout sauf facile. D'aucuns s'attendaient à voir les locaux sortir en lions, conséquence de leur revers précédent face aux Carabins, à Montréal. Mais il n'en fut rien.

Les visiteurs ont dominé la première demie : temps de possession 20 min 30 contre 9:30, 42 jeux offensifs contre 24, 13 premiers jeux contre 6.

L'attaque du Rouge et Or n'allait nulle part et doit son seul touché du match, premier pour Simon Gingras-Gagnon en trois saisons à l'UL, à l'interception de Kevin McGee. Le maraudeur lavallois a ramené le ballon sur 71 verges pour le majeur, aussitôt annulé par pénalité. Mais trois passes plus tard et Gingras-Gagnon célébrait avec ses coéquipiers.

Le Rouge et Or a conclu l'après-midi en déficit de 439-293 au chapitre des verges nettes gagnées, 24-15 pour les premiers essais et 71-53 pour les jeux réalisés par leur unité offensive.

«C'est rare que je dis ça, mais ça va prendre une meilleure production de notre offensive, a admis Constantin. Même si ce n'est pas des points ou même des verges, mais juste des premiers essais pour écouler un peu de temps pour qu'on récupère. Et c'était encore plus vrai une journée comme celle-ci avec la chaleur», a indiqué le patron, constatant de plus que sa ligne offensive a été dominée.

Points perdus

De l'autre côté, le seul sourire de Mickey Donovan allait à la mère de Constantin. Autrement, l'entraîneur-chef des Stingers n'en avait que faire d'une victoire morale.

Surtout après un placement raté de 13 verges, qui n'a même pas valu un simple puisque le ballon a frappé le poteau, et une interception à 12 verges des buts sur la première action de son quart remplaçant. Juste là, six points perdus.

Donovan ruminait de plus certaines décisions des officiels. Comme un possible plaqué à la tête non pénalisé sur l'avant-dernier jeu du match et le fait que Concordia croyait disposer d'encore un peu de temps après l'ultime passe ratée.

«Plusieurs vont dire : "Concordia a donné un très bel effort et tout, non?" Mais pour moi, il faut gagner. On aurait dû gagner», pestait-il, après être passé si près.

«Je coache pour gagner des matchs et ils arbitrent pour garder la compétition la plus juste possible sur le terrain. S'ils sont à ce niveau, c'est qu'ils sont bons. On a que nous-mêmes à blâmer, on n'a pas marqué nos points quand il le fallait», a résumé Donovan qui, au troisième quart, a dû remplacer son quart-arrière partant Trenton Miller pour cause de commotion cérébrale.

Son remplaçant, Adam Vance, un Américain comme Miller, a été intercepté deux fois par Adam Auclair. Les trois interceptions de McGee et d'Auclair auront finalement fait pencher la balance dans le camp des locaux.