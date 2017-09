Tiède victoire du Rouge et Or 12-8 contre Concordia

(Québec) Le Rouge et Or a vaincu les Stingers de Concordia 12-8, dimanche après-midi, au stade de l'Université Laval. Une victoire peu convaincante pour les champions canadiens en titre, qui doivent la victoire à trois interceptions.

La rencontre s'est terminée sur une passe ratée des Stingers postés à 10 verges des buts. Presque, mais pas encore de cigare pour Concordia, qui a quand même dominé 438-293 au chapitre des verges d'attaque nettes dans le match.

Les protégés de l'entraîneur Glen Constantin s'arrogent ainsi l'exclusivité du deuxième rang au classement du football universitaire québécois, avec une fiche de 3-1 contre 2-2 pour Concordia.

L'attaque des Stingers menaçait au troisième quart, jusqu'à ce que le pivot Trenton Miller, joueur universitaire par excellence au Québec en 2015, soit plaqué solidement par le demi défensif Gabriel Ouellet. Miller a été sonné et a cédé son poste à Colin Sequiera, puis Adam Vance. Qui a lancé une interception sur son tout premier jeu!

Adam Auclair a fait le jeu et pour une deuxième fois dans la rencontre, la menace offensive des Stingers s'éteignait d'un coup grâce à une interception du Rouge et Or. Miller est revenu pour une série, avant de laisser de nouveau sa place à Vance. Le Californien Vance, un Américain comme Miller, a ensuite montré quelques belles choses, mais pas assez pour renverser la vapeur.

Auclair a remis ça au quatrième quart avec une autre interception cruciale pour étouffer la flamme offensive des visiteurs.

Le Rouge et Or s'était forgé une mince avance de 9-5 en première demie, merci à leur maraudeur. Au milieu du premier quart, Kevin McGee a intercepté une longue passe prometteuse de Trenton Miller et a ramené le ballon jusque dans la zone des buts.

Touché refusé à cause d'une pénalité tardive, mais quand même un retour de 56 verges qui mettait la table pour le premier majeur dans les rangs universitaires du receveur Simon Gingras-Gagnon. Une passe de cinq verges de Hugo Richard.

Autrement, Concordia a dominé les deux premiers quarts aux chapitres des verges nettes d'attaque (190-92), des premiers jeux (13-6) et du temps de possession (20:30-9:30). Mais les Stingers ont aussi trouvé le moyen de rater une tentative de placement de 13 verges qui, en plus de les priver de trois points, ne leur en donnait même pas un parce que le ballon a touché le poteau.

Laval ajoute une 28e victoire consécutive face à Concordia, qui n'a pas vaincu le Rouge et Or depuis 2003.