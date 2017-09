Le Rouge et Or brasse un peu la soupe

(Québec) Blessures, mi-campagne, lendemain de défaite, semaine de congé. Les éléments étaient réunis chez le Rouge et Or pour brasser la soupe et effectuer plusieurs changements dans l'alignement.

«J'ai toujours écouté les vétérans qui m'ont donné des conseils et je suis prêt à poursuivre la tradition et exceller», résume le bon soldat.

«Je partais de loin! Avant de me joindre au Rouge et Or, je pensais arrêter le football et j'étais parti en voyage [en Nouvelle-Zélande]. Je suis revenu et c'était le cours normal pour que je devienne prêt à jouer. J'ai fait mes preuves et les entraîneurs me font maintenant confiance. Je suis rendu là», fait valoir celui qui a vu du terrain à compter de la mi-saison l'an passé au sein d'une formation à sept demis défensifs ( dime ).

«Nerveux? Non. Excité. J'ai hâte. C'est un rêve de petit gars! Mais je vais faire ma job et m'en tenir à ça», a commenté Viens avec le sourire, assurant ne pas avoir trouvé l'attente trop longue.

Thibodeau se réjouit de la promotion, mais refuse de s'emballer. «J'y vais un match à la fois. Là, c'est Concordia et après, on verra. La ligne offensive est une position de répétition et jouer plus va me permettre de progresser plus vite», avance celui qui avait pris part à la lutte comme suppléant au dernier match, contre Montréal.

Avec le garde de 6'8'' Chabot hors service, on change les deux gardes. Kétel Assé passe d'un bout de la ligne à l'autre et Nicolas Thibodeau obtient son premier départ dans les rangs universitaires.

«C'est de jouer un peu avec le personnel, voir où les joueurs sont plus à l'aise. On regarde pour trouver la bonne combinaison. On considère qu'on est en train d'essayer de trouver la bonne combinaison», a expliqué le coordonnateur à l'attaque Justin Ethier, pour justifier les changements au sein de la ligne offensive. Une analyse qui pourrait s'appliquer à plusieurs autres postes dans l'équipe.

Pour ceux qui croient que la direction du Rouge et Or (2-1) prend de haut la visite des Stingers (2-1) et le deuxième rang à l'enjeu, détrompez-vous. Vendredi, on a entendu des entraîneurs élever la voix, et pas qu'un peu.

Quand même. Pour son année de repêchage, ses présences sous les feux de la rampe demeurent limitées avec neuf attrapés, 83 verges et aucun touché jusqu'ici. Une situation qui ne l'inquiète pas, ou devrait-on dire qui ne l'inquiète plus.

«C'est aux journalistes de regarder les statistiques. Moi, je suis content d'être avec le Rouge et Or et je ferai ce que les entraîneurs me demandent. Je n'ai pas d'attentes personnelles, c'est tout pour l'équipe», affirme l'Ontarien de 6'3'' et de 210 lb.

Depuis, Pierre n'a plus jamais surpassé la centaine de verges une journée donnée. Une seule fois au-delà de 50. L'élancé ailier espacé est retourné dans l'ombre du système offensif. Le joueur de quatrième année a cependant été le seul receveur à capter au moins un ballon dans chacun des 20 matchs disputés par le Rouge et Or depuis cette explosion du 4 octobre 2015. Il s'approche ainsi des 1500 verges en carrière universitaire, séries incluses (1424).

311. Plus grande performance d'un receveur dans l'histoire du football universitaire québécois. Il y a deux ans, Tyrone Pierre, du Rouge et Or, captait 11 passes pour 311 verges de gains et deux touchés. Dans un seul et même match. Contre les Stingers de Concordia, justement, au PEPS, comme ce dimanche.

Tyronne Pierre préfère ne pas trop s'inquiéter de ses statistiques et se concentrer à devenir le joueur le plus complet possible, même lorsqu'il n'a pas la chance de toucher au ballon.

«Avant, je pensais surtout à avoir ballon. Mais maintenant, je suis plus concentré sur mon assignation et même si je n'ai pas le ballon, je m'assure que j'ai fait mon travail pour que le gars à côté de moi puisse réussir le sien», explique le marchand de vitesse.

Né en Idaho, élevé à Buffalo, il a parfait son football en Floride et en Caroline du Nord. Dimanche, Trenton Miller arrive de Montréal pour affronter le Rouge et Or, à Québec. Et l'an prochain, toutes ces raisons devraient lui permettre de jouer à Ottawa, Regina ou Vancouver.

Le quart-arrière des Stingers de l'Université Concordia en a fait, du chemin. Les quatre coins de l'Amérique du Nord ou presque, ouest, est, sud, nord. Et même si sa carrière universitaire tire à sa fin, il se dit loin d'être au bout du chemin.

«Je veux vraiment essayer la LCF et peut-être un camp de la NFL», a affirmé Miller au téléphone, quelques jours avant de venir se produire au stade de l'Université Laval.

Miller s'avère l'un des rares Américains à avoir expérimenté le football universitaire canadien. Il estime ainsi détenir un profil unique et précieux aux yeux des équipes du circuit professionnel canadien.

L'athlète de 6'2'' et 225 lb peut passer et courir. Il sait qu'au niveau supérieur, on lui demandera peut-être de changer de position. Comme les Mathieu Bertrand, Marc-Olivier Brouillette et Brad Sinopoli, brillants quarts dans l'universitaire canadien avant de faire carrière à un autre poste dans la LCF. «Je ferai tout ce qu'ils me demanderont», assure d'abord Miller. «Mais je sais très bien que je peux exceller dans la LCF à la position de quart-arrière si on m'en donne l'occasion», ajoute-t-il du même souffle.

Celui qui porte le 13 chanceux écoule sa troisième et dernière campagne à Concordia, où il étudie à la maîtrise en administration des affaires (MBA). Avant d'accepter l'offre des frères Donovan et de Matt Connell, il a passé une saison sans jouer au sein de la prestigieuse Université South Florida en première division de la NCAA, puis deux ans à l'Université Mars Hill en D2, où on l'a nommé meilleur joueur offensif de première année de sa conférence en 2013.

En pleine possession de ses moyens

Joueur universitaire par excellence au Québec en 2015, il a connu davantage de difficultés l'an dernier avec neuf passes de touché et 13 interceptions. Voilà qu'avec 1070 verges de gains aériens, six passes de touchés, toutes réussies dans le même match contre McGill, un record d'équipe, une seule interception et près de 65 % de ses lancers captés, Miller semble bel et bien «revenu en pleine possession de ses moyens», comme l'a souligné l'entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin, cette semaine.