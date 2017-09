La mémoire de Rimpel

(Québec) Jean-Guy Rimpel a la mémoire longue. Qu'il brise des plaqués sur le terrain ou qu'il lève des poids dans le gymnase, le puissant porteur de ballon pense à ses défaites contre le Rouge et Or. Surtout celles en éliminatoires.

«On est plusieurs joueurs de troisième année et on a perdu les deux fois contre eux en séries, des matchs difficiles. C'est sûr que les gars s'en rappellent. Pendant qu'on travaille, on pense à ces moments-là et ça nous aide à être plus intenses», affirme le demi à l'attaque numéro un des Stingers de Concordia, en préparation pour le match de dimanche à l'Université Laval.

«On aborde le Rouge et Or comme une autre équipe, un autre match au calendrier», assure Rimpel. «Mais on se souvient des dernières années. Ça s'est amélioré, c'était une moins grosse défaite [en 2016, 39-14] que l'année précédente [52-8], mais on ne reste pas accrochés à ça non plus. Là, on veut lancer un message aux autres équipes qu'on peut vraiment compétitionner.»

Glen Constantin l'a qualifié de «joueur le plus imposant de notre conférence», cette semaine. L'an dernier, le rouleau compresseur de 6'1'' et de 215 livres a mené la conférence Québec en saison pour les verges gagnées au sol (514), le nombre de portées (112) et les touchés par la course (4, ex aequo).

Rimpel poursuit dans la même veine cette année avec déjà 60 portées pour 284 verges et 5 majeurs. Dans le lot, une performance de 171 verges appliquées au marteau-piqueur à Sherbrooke, dans une victoire clé de 23-22 arrachée par Concordia.

Il capte en plus le ballon de temps à autre, ce qui lui confère jusqu'ici un grand total de 1749 verges de gains combinés et 18 touchés en 20 rencontres universitaires. Sans aucune échappée répertoriée!

Travail plus facile

Rimpel estime d'ailleurs être en mesure de mieux accomplir son boulot cette année derrière une ligne offensive plus costaude, donc plus solide. «Ça me fait du bien, ça rend mon travail plus facile, il y a plus de trous. Notre attaque devient aussi plus imprévisible», souligne-t-il.

Anciens des Archers d'Hochelaga-Maisonneuve, des Cougars de Saint-Léonard et des Lynx du cégep Édouard-Montpetit, avec qui il n'a gagné que deux matchs en trois campagnes collégiales, le Montréalais constitue le fer de lance de l'offensive terrestre des Stingers et leur permet d'enfin offrir une attaque diversifiée.

Il prend en exemple l'écrasante victoire de 68-16 contre McGill, la semaine dernière, où les Redmen l'ont quand même limité à 71 verges. Son quart-arrière, Trenton Miller, a toutefois empilé 472 verges aériennes et six passes de touché.

«McGill voulait vraiment stopper la course et ç'a donné des ouvertures par la passe. Notre attaque peut faire bonne figure sur les deux plans, avec notre quart qui est vraiment bon. Alors on va voir ce que Laval veut nous donner.»

Il s'arrête sur l'importance de connaître un bon début de rencontre, à Québec. Et de faire «le moins d'erreurs possible. C'est pas mal ce qui nous tue depuis les dernières années contre le Rouge et Or».

De là l'importance d'aligner un groupe de joueurs éprouvés, qui n'auront pas trop les genoux mous quand viendra le temps de fouler le terrain du PEPS devant 10 000 ou 12 000 spectateurs. Une expérience dorénavant apprivoisée par la grande majorité des Stingers.

Analyse qui trouve écho auprès de son entraîneur-chef, Mickey Donovan. «Nos joueurs ont joué contre Laval, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent que lorsque ça se met à tourner contre toi, le Rouge et Or met la pédale au fond. Comme groupe, il faut savoir affronter cette pression. Garder notre sang-froid, rester concentré et continuer de chacun prendre ses responsabilités sans essayer d'en faire trop ou de faire le travail de l'autre», résume le Piqueur en chef.

