Les Cowboys de Dallas et la NFL se portent très bien financièrement

Les Cowboys de Dallas ne constituent pas seulement la concession dont la valeur est la plus élevée au sein de la NFL pour une 11 e année consécutive, mais ils trônent également au sommet de toutes les équipes sportives.

Associated Press

Selon le classement du magazine Forbes, la valeur de l'équipe a augmenté de 14 % au cours de la dernière année, atteignant 4,8 milliards $US. C'est plus de 1 milliard $ devant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (3,7 G$).

Au sein du top 5, on trouve également les Giants de New York (3,3 milliards), les Redskins de Washington (3,1 milliards) et les 49ers de San Francisco (3,05 milliards).

En moyenne, une concession de NFL est évaluée à 2,52 milliards $, soit une augmentation de 8 % depuis 2016. Une grande partie de cette augmentation peut être attribuable aux droits de télédiffusion et aux nouveaux stades ou aux rénovations apportées aux stades.

Chaque équipe vaut au moins un milliard, avec les Bills de Buffalo à 1,6 milliard $. Les Falcons ont affiché la plus forte augmentation de la valeur, en hausse de 16 % à plus de 2,47 milliards $. L'équipe vient de s'installer dans un nouveau stade de 1,5 milliard $ à Atlanta.

Dans l'ensemble, selon le classement de Forbes de juillet, les Cowboys sont suivis par les Yankees de New York (baseball) à 3,7 milliards $, chiffre que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont maintenant atteint. Forbes avait révélé plus tôt cette année qu'une concession moyenne au baseball vaut 1,54 milliard $.

Dans ce classement, on trouve trois géants du soccer européen : Manchester United à 3,69 milliards $, le FC Barcelone à 3,64 milliards $ et le Real Madrid à 3,58 milliards $.