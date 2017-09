Antony Auclair, beaucoup plus qu'un projet

(Québec) Ceux qui croient qu'Antony Auclair n'est qu'un projet à long terme à Tampa Bay : oubliez ça! «Nous sommes dans une business de performance. Avec juste 53 gars dans l'alignement, on ne garde personne ici qui ne peut pas jouer maintenant», tranche Ben Steele, l'instructeur des ailiers rapprochés des Buccaneers.

De là à dire que l'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval sera en uniforme pour le match d'ouverture au stade Raymond James de Tampa, dimanche après-midi, contre les Bears de Chicago, il y a un grand pas. Des 53 joueurs de l'alignement officiel d'une équipe de la NFL, 46 enfilent épaulières et casque le jour du match.

«La décision finale revient à l'entraîneur-chef [Dirk Koetter], mais peu importe qui sera habillé, qu'on y aille avec nos cinq ailiers rapprochés ou pas, ceux qui seront là seront prêts à y aller. N'importe lequel de nos 53 gars n'est pas un projet», assure Steele, joint au téléphone vendredi midi.

Steele amorce lui-même sa première campagne au poste d'entraîneur des ailiers rapprochés, après trois saisons au contrôle de la qualité de l'offensive des Bucs. Il a occupé la position dans la NFL, roulant sa bosse durant sept ans d'une équipe de réserve à l'autre pour parvenir à disputer 17 matchs dans l'uniforme des Packers de Green Bay, en 2004 et 2005. Il portait avec les Packers le même numéro qu'Auclair chez les Bucs, 82.

«Antony est dans la même situation que toutes nos autres recrues, du premier choix à celui qui n'a pas été repêché [comme Auclair]», explique-t-il. «Ils doivent améliorer leur vitesse de jeu et comprendre ce que ça veut dire d'être un professionnel.

«Sa courbe d'apprentissage est comme les autres», poursuit Steele. «Avec la différence entre le football canadien et américain, tu penserais qu'il y aurait un écart plus important dans son cas. Mais on l'oublie parce qu'on ne voit pas de différence.»

Le coach souligne que le Beauceron de 24 ans «y met le temps et l'effort», alors ce n'est qu'une «question de temps pour que sa courbe d'apprentissage devienne minimisée». Cela fait partie du processus de commettre des erreurs, mais «tu veux un gars qui ne commettra pas la même erreur deux fois», résume-t-il.

Le travail... mais le plaisir aussi

Si le perfectionnisme d'Auclair lui a servi à décrocher un poste à Tampa, Steele prend soin de lui rappeler que «l'un des aspects les plus importants du football est d'abord de s'amuser». Il avoue le sentir plus détendu depuis le début du calendrier régulier, il y a près de deux semaines, et voit le Québécois gagner chaque jour en confiance.

À s'entraîner contre la première unité défensive depuis plusieurs jours, période entrecoupée par le passage de l'ouragan Irma en Floride, Auclair possède dorénavant une «bonne prise sur notre système offensif et comprend qu'on doit faire les choses à vitesse plus élevée. Être capable de jouer vite sans trop réfléchir», indique Steele.

Sa polyvalence fait d'Auclair un atout sur le terrain, affirme en fin de compte son entraîneur de position. Excellent bloqueur au point d'attaque et doté de mains fortes, mais aussi de mains bonnes pour attraper le ballon et d'une rapidité appréciable à la course pour un colosse de 6'5'' et de 256 lb.

«Un ailier unidimensionnel qui n'est ni plus ni moins qu'un joueur de ligne supplémentaire, mais plus petit, ce n'est pas ce qu'on recherche», confirme Steele. Comme quoi les années où le jeune Auclair évoluait comme quart-arrière, même l'hiver au terrain de balle de Notre-Dame-des-Pins, ont loin d'avoir été vaines.