Collégial divison 1: les Titans remportent la bataille régionale

En avance par un touché en fin au quatrième quart, les Titans ont réussi à bien gérer le temps au tableau jusqu'à la fin, empêchant ainsi l'adversaire de se rapprocher davantage. Les Élans étaient parvenus à réduire l'écart à sept points à la suite d'une longue course de 68 verges d'Émile Malenfant jusque dans la zone des buts.

«Lorsqu'on se retrouve en fin de quatrième quart et qu'il faut gérer le temps, c'est qu'on est en bonne position. On l'a encore bien fait. Ce n'est pas encore parfait, mais ça fait trois matchs que les gars jouent de la manière qu'on l'enseigne. En trois matchs, je suis satisfait de cinq demies sur six», disait l'entraîneur-chef des Titans Dave Parent, vêtu de pantalons aux couleurs de l'armée.

«On va à la guerre avec les gars... Il n'y a pas de petits matchs dans notre ligue, mais il y a toujours beaucoup d'émotions quand deux de la région s'affrontent», admettait-il.

Il donnait une bonne note à sa troupe dans les trois phases du jeu et se réjouissait de la fiche positive de 2-1 des Titans. «J'aimerais mieux être 3-0, et la défaite de la semaine dernière fait mal pour ça, mais je suis content de notre progression. J'aurais aimé qu'on fasse moins de revirements, il y a des petits fondamentaux qu'on doit améliorer», indiquait-il.

Grosse avance tôt dans le match

Les Titans menaient 10-0 après un placement et un touché de Samuel Gauthier sur une course 36 verges avant que les Élans ne parviennent à s'inscrire au tableau grâce à un botté de placement.

Une passe de 18 verges d'Olivier Bamrounsavath à Tommy Prémont a porté l'avance de Limoilou à 17-3 au deuxième quart, mais les Élans ont répliqué avec une passe de touché de 25 verges de Joé Hudon à Alexandre Béliveau pour réduire l'écart à 17-10 à la demie. Bamrounsavath a bouclé le match avec 16 passes complétées en 24 pour 195 verges.

En position pour réduire l'écart au début du quatrième quart, une mauvaise remise au quart-arrière tout près de la zone payante a coûté cher aux Élans, surtout qu'ils allaient traverser le terrain quelques minutes plus tard sur la balade de plus de la moitié du terrain de Malenfant.

«Une mauvaise remise, ça n'aide jamais! Il y a un vieil adage qui dit qu'on gagne ou perd en équipe, on vient de perdre en équipe. Notre défensive n'a pas donné la chance à notre attaque d'avoir de bonnes positions sur le terrain et on n'a pas été capable de capitaliser sur nos revirements», soulignait l'entraîneur-chef des Élans, Claude Juneau. Le quart Joé Hudon a été 11 en 22 pour 123 verges.

«Personne n'aime perdre. Il faut apprendre de nos lacunes et revenir en force dès le prochain match», notait Juneau en résumant le petit discours à ses joueurs-étudiants après la poignée de main.

Au Campus Notre-Dame-de-Foy, le Notre-Dame s'est incliné 19-18 contre Vanier, la fiche des champions en titre du Bol-d'Or glissant ainsi à 1-2. Il s'agissait d'une deuxième défaite de suite pour le CNDF. En soirée, Lévis-Lauzon jouait à Saint-Jean et a remporté l'affrontement par la marque de 53-23.