Courte défaite du Rouge et Or à Montréal

(Montréal) Encore un match enlevant, jusqu'à la fin. Cette fois à l'avantage des Carabins. Le Rouge et Or a perdu 21-16, samedi après-midi, à l'Université de Montréal.

Neuvième affrontement consécutif entre les deux puissances du football universitaire québécois, et même canadien, où le départage se fait sur moins de sept points, une seule possession de ballon. Le dernier jeu, ou presque. C'est ainsi sans relâche depuis 2014 et ça s'annonce pareil pour leur prochain rendez-vous du 21 octobre, à Québec.

«Ce n'est pas une mauvaise performance, pas une grande performance non plus», a soupesé l'entraîneur-chef de l'Université Laval Glen Constantin, après le premier revers de sa troupe en un an et une semaine.

«Ça va nous donner de l'ouvrage pour progresser dans les prochaines semaines. On n'était pas satisfaits après nos victoires contre Sherbrooke et McGill, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre contre les bonnes équipes et on l'a vu aujourd'hui», a souligné Constantin.

Deux éléments sautent aux yeux du patron : ses receveurs ont échappé quelques passes cruciales, au moins quatre, et ceux des Carabins ont bénéficié de trop d'espace. Résultat des courses? Le quart-arrière montréalais Samuel Caron a compilé 377 verges de gains aériens aux mains du quatuor de feu mené par Guillaume Paquet (144 verges, 1 touché). Au total, les vainqueurs ont cumulé 457 verges d'attaque nette contre 323.

Un touché qui a fait mal

Le touché de Paquet, toujours à son mieux contre l'UL, est survenu sur un deuxième essai et 20 verges à franchir, une passe de 41 verges de Caron en plein centre qui redonnait les devants aux Carabins au milieu du troisième quart. Ils n'ont plus tiré de l'arrière. Car aux commandes 13-9 à la demie, le Rouge et Or n'a inscrit que trois points en seconde moitié, l'attaque des visiteurs ne grappillant que de 34 maigres verges au troisième quart.

L'entraîneur-chef des Carabins a son idée sur ce point de bascule. «La série où ils ont compté des points [au deuxième quart], on a pris des punitions et on se trouvait en couverture d'homme à homme. Alors on a décidé de jouer plus des couvertures de zone, ça nous a aidés. On a commencé à déguiser d'autres façons de jouer ces couvertures-là et en faisant ça, leur quart-arrière a gardé le ballon quelques secondes de plus et on a été capables de lui compliquer plus la vie», a expliqué Danny Maciocia.

En plus de laisser 10 points sur le terrain au premier quart avec une échappée de Paquet à neuf verges des buts et un placement de 42 verges raté, les Carabins ont péché pour 186 verges de pénalités dans la rencontre, dont 120 en première demie. Deux de ces punitions, sur 15 et 10 verges, ont propulsé le Rouge et Or dans leur seule poussée pour un touché, jeu de passe de six verges à Vincent Alarie-Tardif, au deuxième quart.

Soulignons le travail phénoménal du botteur de dégagement des Bleus Félix Ménard-Brière avec ses 47,1 verges de moyenne, contre un respectable 40,6 pour Dominic Lévesque. Ce qui a souvent donné l'avantage du positionnement de terrain aux locaux.

C'est devant la 22e salle comble de leur 15 ans d'histoire, 10e contre le Rouge et Or, que les Carabins ont vu leur demi de coin Zacary Alexis subir une vilaine blessure au genou droit. Une quasi-interception dans la zone des buts, au quatrième quart.

Le Rouge et Or rentre au boulot lundi, même si son prochain match n'a lieu que le 24 septembre. «On ne veut pas laisser les gars sur une défaite trop longtemps pour suranalyser les choses, a conclu Constantin. On veut qu'ils décrochent cette semaine avec à l'esprit que ce n'est pas la fin du monde. C'est loin d'être la fin du monde.»

