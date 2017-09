Étonnants Chiefs

Les Chiefs de Kansas City ont surpris tout le monde en l'emportant en lever de rideau de la saison de la NFL contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, jeudi. Et plus particulièrement les champions en titre du Super Bowl, qui ont vu les festivités entourant leur conquête d'un cinquième trophée Vince-Lombardi être assombries par Alex Smith, le Québécois Laurent Duvernay-Tardif et compagnie.

«J'aime cette position de négligés, car tu as tout à prouver», a d'abord évoqué Duvernay-Tardif. «Quand un moment comme celui-là arrive, et que la foule est en délire, avec les bannières et tout ça, on dirait que ça rend chaque jeu, chaque détail encore plus important. J'aime ce genre de moment là. C'est très stimulant.»

Encore plus étonnante fut la manière dont les Chiefs s'y sont pris pour réaliser l'exploit. Les champions en titre de la section Ouest de la Conférence américaine devaient miser sur leur défensive vorace afin de garder les matchs serrés cette saison. C'est toutefois l'attaque menée par Smith (328 verges de gains) et les recrues Tyreek Hill et Kareem Hunt qui a permis à Kansas City de surprendre Tom Brady et les Patriots 42-27, à Foxborough.

Smith est devenu le deuxième quart à amasser au moins 300 verges de gains avec quatre passes de touché et aucune interception en près de deux décennies depuis que Bill Belichick a pris les commandes des Patriots. Et c'est la première fois depuis 2009 que les Chiefs ont pu compter sur un quart ayant amassé plus de 300 verges de gains, un demi-offensif (Hunt) ayant récolté plus de 100 verges au sol et un ailier espacé (Hill) ayant atteint le même plateau par la voie aérienne.

Hunt se reprend

Hunt a franchi 148 verges au sol et inscrit un touché, en plus de capter cinq passes pour 98 verges et deux autres majeurs. D'ailleurs, au lendemain de la rencontre, Duvernay-Tardif ne tarissait pas d'éloges envers le porteur de ballon de 22 ans, même s'il a commis un échappé dès sa première course.

«Il était très fâché contre lui-même», a assuré le garde. «Et moi, ce qui me faisait peur, c'est que ça le sorte de sa zone, de son état d'esprit. Je lui ai dit : "Écoute, nous avions créé un trou d'enfer et tu as emprunté le bon chemin et ç'aurait été bien que tu ailles chercher cinq ou six verges. Ce n'est pas grave, nous allons revenir avec le même jeu et nous sommes certains que tu pourras courir et nous amener jusqu'à la porte des buts." Et c'est ce qu'il a fait.»

De son côté, Hill a réussi sept attrapés pour 133 verges, dont un de 75 verges pour le touché, à son premier match à titre d'ailier espacé no 1 des Chiefs. Il a porté à cinq le nombre de matchs de saison régulière où il a réalisé au moins un jeu de 60 verges ou plus. Il est d'ailleurs le premier joueur de l'histoire à avoir accompli cet exploit.

Un match «incroyable»

Cette rencontre restera donc marquée dans la mémoire des joueurs des Chiefs, et particulièrement dans celle de Duvernay-Tardif. «C'est le genre de victoire qui te force à crier de toutes tes forces lorsque tu entres dans le vestiaire parce que tout le monde est excité. C'est dur à décrire, mais c'est dans ces moments-là que tu crées des liens avec tes coéquipiers. Ce sentiment d'être 53 joueurs contre une foule de 80 000 spectateurs et l'une des meilleures équipes de la Ligue et de tout de même parvenir à l'emporter, ça te donne des ailes. C'est assez incroyable.»

Il reste maintenant à savoir si cette énergie sera toujours aussi vive lorsque les Chiefs disputeront leur match d'ouverture à domicile, le 17 septembre, contre les Eagles de Philadelphie.

