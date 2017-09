Jonathan Breton-Robert attendu de pied ferme au CEPSUM

(Québec) Jonathan Breton-Robert n'a plus besoin de présentation chez les partisans des Carabins. Sans l'incroyable performance du petit receveur du Rouge et Or au CEPSUM, en novembre dernier, la Coupe Dunsmore se trouverait probablement encore à l'Université de Montréal.

«Il y a toujours de l'adversité quand on joue au CEPSUM. On n'est pas les bienvenues et c'est ce qui est plaisant. Ça donne un petit plus quand tu te retrouves dans un environnement comme ça», expliquait Breton-Robert, mercredi, après l'entraînement du Rouge et Or.

Lui, tout particulièrement, sera attendu de pied ferme sur le terrain synthétique au pied du Mont-Royal, samedi après-midi, quand les siens rendront visite aux Carabins. Les Bleus et leurs partisans ont appris à leurs dépens, l'an dernier, que derrière le petit gabarit et le sourire enfantin du 87 du Rouge et Or se cache un athlète explosif au sang-froid à toute épreuve.

Devenu partant en cours de saison l'an dernier, le receveur recrue avait fait sa fête à la tertiaire de Danny Maciocia, le 12 novembre. D'abord en multipliant les attrapés impossibles pour 161 verges de gain, puis se chargeant lui-même de passer le ballon à son quart-arrière Hugo Richard pour le touché victorieux sur un désormais célèbre jeu truqué. «Considérant l'enjeu, je pense que c'est mon meilleur match en carrière, mais c'était l'an dernier. C'est une nouvelle saison et une nouvelle équipe», pointe le principal intéressé.

Impact majeur

Une nouvelle saison, certes, mais avec déjà 12 réceptions pour 169 verges et un touché, Breton-Robert semble reprendre exactement là où il l'avait laissé en novembre.

Pourtant, malgré une carrière collégiale productive avec les Faucons de Lévis-Lauzon, rares sont ceux qui le voyaient avoir un impact si immédiat chez le Rouge et Or. La saison dernière, l'athlète de 5'10 et 175 livres se greffait à un corps de receveurs où de talentueux vétérans attendaient leur tour depuis des années.

Dans une équipe qui se targue d'offrir à tous une chance de gagner un poste de partant, Breton-Robert a sauté sur les opportunités, explique le coordonnateur offensif Justin Ethier. «Dès le début, il est arrivé en travaillant fort et sans se poser de question. Sa place, il l'a gagné.»

N'allez toutefois pas croire que le joueur de deuxième année s'assoit sur ses succès de 2016. «Je suis content de mon début de saison, mais j'en veux toujours plus. C'est la marque de tout compétiteur.»

NOTES : Souffrant d'une sévère entorse à la cheville subie lors de la victoire de 50-14 contre les Redmen, vendredi, le receveur Marc-Antoine Pivin s'absentera vraisemblablement quelques semaines. Le géant Alexandre Savard (6'5'', 242 livres) pourrait obtenir le départ en son absence... Nommé joueur défensif de la semaine au Québec mardi, le plaqueur du Rouge et Or Vincent Desjardins a reçu la même distinction à l'échelle nationale, mercredi. Le joueur de troisième année a amassé 3,5 plaqués, dont 2,5 pour des pertes, contre les Redmen.