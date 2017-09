Andrew Luck pas encore prêt à jouer

De son côté, le quart Tyrod Taylor, des Bills de Buffalo, se rétablit toujours d'une commotion cérébrale et on ignore s'il sera en mesure de jouer lors du premier match de la saison contre les Jets de New York, dimanche.

Le porteur de ballon Le'Veon Bell est officiellement de retour au travail avec les Steelers de Pittsburgh. Bell a finalement signé son contrat, lundi, ce qui lui permet de disputer la saison 2017. L'équipe en avait fait son joueur de concession en février dernier. Il avait refusé de signer son contrat d'un an d'une valeur de 12,1 millions $US dans l'espoir d'en venir à une entente de plusieurs saisons. Lorsque les Steelers et Bell n'ont pu parvenir à un accord à la date limite de la mi-juillet, Bell a choisi de rater le camp d'entraînement et de s'entraîner en solitaire. Les Steelers ont obtenu une exemption de deux semaines pour Bell, ce qui signifie qu'ils peuvent insérer un joueur additionnel à leur formation de 53. Bell s'est entraîné avec ses coéquipiers, lundi. Sa présence lors du premier match de la saison des Steelers à Cleveland, dimanche, demeure incertaine.