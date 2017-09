Antony Auclair gagne son pari

Le footballeur de Notre-Dame-des-Pins devient le premier Rouge et Or à graduer dans la NFL. Depuis sa signature comme agent libre par Tampa Bay après le dernier repêchage, en avril, il n'a cessé d'impressionner, s'attirant les louanges de ses patrons, de ses coéquipiers et des journalistes attitrés à la couverture de l'équipe floridienne. Auclair doit s'adresser aux journalistes en fin d'après-midi, samedi.

Dans le clan du Rouge et Or, bonheur et fierté prédominent. «C'est un accomplissement individuel extraordinaire d'avoir passé toutes les étapes», souligne le coordonnateur à l'attaque de l'Université Laval, Justin Ethier. «Je pense que personne ne peut comprendre tous les éléments de pression qu'il y a à travers ça. J'ai vraiment été impressionné de voir comment il s'est comporté pendant tout le processus.»

«C'est le processus de toute ma carrière. À tous les soirs, je rêvais à ça, à mon but ultime», a réagi Auclair lors d'une conférence téléphonique en fin d'après-midi. «J'ai de la misère à réaliser ce qui se passe.» Lorsqu'on lui a demandé ce qui lui avait permis de se tailler un poste, il a répondu: «La soif d'apprendre, la soif de devenir meilleur.»

Parlant d'un joueur au prototype parfait pour la NFL, Ethier admet toutefois ne pas avoir étiqueté Auclair comme ayant le potentiel de s'y rendre, au début de sa carrière universitaire. Mais le colosse de 6'6'' et 260 livres démontrait déjà des qualités qui ne mentent pas, au-delà de son physique.

«Dès le début, Antony a démontré une éthique de travail et un désir de s'améliorer, se souvient Ethier. C'était clair. Il n'a pas commencé ça l'année passée quand il a senti qu'il avait une chance pour la NFL. Il a démontré un sérieux pendant quatre ans dans le programme de Laval. À ce niveau-là, on n'est pas surpris [de son ascension].»

Selon le journaliste Roy Cummings, attitré à la couverture des Buccaneers, Auclair démontre un «rare mélange de bonne taille et d'habiletés à attraper le ballon. Il est assez gros pour être efficace comme bloqueur lors des jeux de course et assez habile pour être une arme lors de jeux par la passe».