Antony Auclair touche au but

Le Soleil Le Soleil Suivre @obosse (Tampa Bay) Dans la canicule, l'homme venu du froid tente de se tailler une place. Et si on décode les propos de son nouveau patron, Antony Auclair va continuer à côtoyer les palmiers.

«Antony a encore beaucoup de chemin à faire, mais on aime vraiment ses bons côtés. Je crois qu'il va se trouver une place dans la NFL», a révélé du bout des lèvres après le match le coach des Buccaneers de Tampa Bay, Dirk Koetter, à propos de l'ailier rapproché recrue. «C'est un mélange d'émotions», a pour sa part confié le principal intéressé au Soleil, une fois de retour au vestiaire après la défaite présaison de 13-10 contre les Redskins de Washington. Dernier match préparatoire pour les Bucs avant les coupes de samedi et le début de saison de la NFL, la semaine prochaine. «Je sais que j'ai fait de bonnes choses, mais aussi que j'ai fait des erreurs de recrue qui ne peuvent pas arriver. Mais je pense que j'ai fait plus de bons jeux que de mauvais jeux», a soupesé un Auclair broyé par la chaleur des derniers jours en Floride. «Je ne suis pas inquiète pour lui. Je sais qu'il va se ramasser où il veut. Il est assez bon et assez discipliné», a de son côté indiqué Claudia Loupret, l'amoureuse d'Auclair venue l'encourager sur place. Jeudi soir, comme votre humble serviteur, elle assistait à la rencontre présentée au stade Raymond James de Tampa. De son siège dans la section 214, la jeune femme de Saint-Émile n'a pas vu les quarts-arrières vedettes Jameis Winston et Kirk Cousins en action. Pas plus que la nouvelle acquisition des Bucs, DeSean Jackson, qui aurait pourtant affronté son ancienne équipe. Mais Loupret n'en avait cure. Au contraire de ses voisins de rangée partisans des Dolphins, des Giants et des... Redskins, elle voulait voir l'ailier rapproché numéro 82 de l'équipe locale, la recrue canadienne même pas repêchée. Bons blocs Koetter a fait confiance à Auclair dès la première séquence offensive. Foi de Pete Kuharchek, le Québécois de 24 ans a effectué plusieurs bons blocs, surtout en début de soirée. Dans le football depuis plus de 50 ans et ici éclaireur pour une Major League Football à naître, Kuharchek a entre autres coaché dans la LCF à Toronto et à Vancouver, ainsi qu'en Allemagne, dans la NFL Europe. Utilisé la majeure partie du match, Auclair a aussi capté deux courtes passes de cinq (2e quart) et trois verges (4e quart). Tout cela pourrait lui valoir un emploi dans la NFL à compter de samedi. Les 32 clubs réduiront alors leur alignement de 90 à 53 joueurs. S'il a sa place parmi les 53 à Tampa, Auclair deviendra le premier joueur issu du Rouge et Or à atteindre le sommet en 23 ans d'existence du programme de football à l'Université Laval. Pas pire pour un ti-cul de Notre-Dame-des-Pins, quand même à 6'6'' et 256 livres, fils d'un livreur de bière et d'une prof. Pas pire pour un gars qui ne sait même pas patiner et dont la notoriété aux États-Unis repose pour l'instant surtout sur sa livraison vocale de l'Ô Canada dans la téléréalité de football Hard Knocks de HBO. Apprivoiser l'incertitude «J'étais censée venir voir le premier match hors concours, mais avec mon travail, c'était compliqué», explique Loupret, dont le contrat au ministère des Relations internationales s'était terminé la veille. Elle a décroché son bac au printemps, a été stagiaire deux ans à l'Assemblée nationale et veut commencer une maîtrise en science politique, à l'hiver.

Agrandir Claudia Loupret était à Tampa pour assister au dernier match préparatoire de son copain Antony Auclair, jeudi. Le Soleil, Olivier Bossé

«Antony, son truc, c'est le foot. Moi, c'est la politique!» expose celle qui se garde un automne plus libre, advenant que son doux soit retenu par les Bucs. Elle viendrait s'installer avec lui et suivrait quelques cours à distance. Quand Antony lui a d'abord parlé de la NFL à leur première rencontre, «ma réaction a été de lui demander s'il avait d'autres plans de carrière plus sérieux! Dans ma tête, la NFL, c'était vraiment inatteignable». Mais maintenant, c'est plus que possible. Probable, même. Sauf que jeudi, comme son chum, elle était dans le moment présent. «Dans la tête d'Antony, il ne pense qu'au match de ce soir. Vendredi n'existe pas, samedi non plus. Pour lui, c'est une étape à la fois et c'est ce qui fait une partie de son succès.»

Les coachs «emballés»

«Juste la vibration qu'il y a autour de lui, ce que les gens qui sont au fait me disent, Antony Auclair est en bonne position pour faire l'équipe.» Greg Auman ne possède pas d'information privilégiée ni la science infuse. Il ne sait pas si l'entraîneur-chef Dirk Koetter et ses acolytes retiendront le Beauceron dans l'alignement des Buccaneers de Tampa Bay en vue de la nouvelle saison de la NFL.

Mais 19 ans de journalisme pour le compte du Tampa Bay Times, dont les cinq dernières attitré à la couverture des Bucs, ne mentent pas. Depuis le début, Auman voit Auclair rester à Tampa cette année. Et les cinq semaines de camp d'entraînement n'ont pas altéré son opinion. Il croit surtout que le point de vue des coachs au sujet de la recrue canadienne n'a pas changé non plus. «Ils sont emballés à son sujet. Ben Steele, l'entraîneur des ailiers rapprochés, a dit qu'il était satisfait des deux recrues. O.J. Howard est un premier choix et Antony n'a même pas été repêché! Alors, de les mettre dans la même phrase en dit beaucoup», analyse Auman. «O.J. est plus expérimenté, il a joué dans un championnat national [de la NCAA], il est plus avancé dans son cheminement. Mais les deux se ressemblent beaucoup physiquement et possèdent le même type d'habiletés. Alors si on continue de les évaluer sur les mêmes bases, si Antony fait ce qu'O.J. fait et suit ses traces, ça peut juste être bon pour lui.» Le scribe indique que l'enthousiasme de Koetter, Steele et compagnie à l'endroit d'Auclair date du repêchage de la fin avril. Quand ils ont mis la main sur le produit du Rouge et Or de l'Université Laval sans même le repêcher, à titre de joueur autonome. Ils s'en félicitaient à ce moment et Auclair n'a rien fait pour les décevoir depuis la fin du mois de juillet, résume Auman. Pas de risque à prendre Ce qui fait que les Bucs devraient inscrire Auclair parmi les 53 noms de leur alignement à remettre à la NFL, samedi, 16h. Parce qu'ils ne voudront pas risquer de le perdre aux mains d'une autre équipe au ballottage, passage obligatoire pour un joueur placé au sein de l'équipe d'entraînement. Ce qui est loin de lui garantir d'être en uniforme pour le match d'ouverture du 1er septembre à Miami ou les semaines suivantes. Pour chaque rencontre, chaque club peut habiller 46 joueurs. Ce qui en laisse sept dans les estrades. Auman voit Auclair parmi ses sept inactifs, du moins pour les premières semaines. «Il s'est présenté et a compris le football américain, il s'est ajusté. Mais ce n'est pas comme s'il avait besoin d'être prêt demain matin, il n'y a pas d'urgence. L'organisation le voit à long terme, ils peuvent choisir ce qu'ils font avec lui», conclut le journaliste du Tampa Bay Times, parlant d'Auclair comme plus qu'une curiosité venue du nord, mais bien un individu «respecté» et «apprécié» chez les Bucs. ***

