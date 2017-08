Le Rouge et Or «un peu dans le néant»

(Québec) En affrontant vendredi une équipe qui n'a toujours pas joué cette saison, le Rouge et Or «s'en va un peu dans le néant», selon l'entraîneur-chef Glen Constantin. Mais soyons francs : bien peu d'indices laissent supposer que les Redmen de McGill pourront mettre fin à leur longue série d'insuccès - 26 défaites - contre la formation de l'Université Laval. Les deux équipes se feront face à partir de 19h, au Stade Molson de Montréal.

Le congé de McGill lors de la première semaine d'activités lui donne un petit avantage sur le Rouge et Or, croit Constantin. Les Redmen seront reposés, certes, mais ils profiteront aussi d'un certain élément de surprise, les visiteurs devant se rabattre sur les images de leur victoire de 61-9, en octobre dernier. «On a des joueurs qui carburent à la vidéo et à la préparation», lance Constantin pour expliquer la nuisance.

Les Redmen devront toutefois faire preuve de beaucoup d'imagination pour surprendre le puissant Rouge et Or. Les deux équipes ont perdu peu de joueurs par rapport à l'an dernier, et le groupe d'entraîneurs à McGill est composé de trois anciens de Laval, dont le coordonnateur offensif Benoît Groulx. «Il faut se méfier de lui», lance malgré tout Constantin, soulignant le perfectionnisme de son ancien quart-arrière. «[Mais] s'ils font des changements dans leur stratégie, des jeux qui vont contrer les tendances, on va les voir assez rapidement.»

Très heureux de ses unités spéciales lors de la victoire de 40-5 samedi contre Sherbrooke, Constantin l'est un peu moins de son attaque, malgré des chiffres enviables. Il pointe le manque de concentration de ses hommes avant même que le ballon soit mis en jeu, cause de hors-jeu et de procédures illégales.

«Des choses qu'on peut nettoyer facilement. Je passe pour un malade dans la tête quand je dis que je ne suis pas content - on a eu [537] verges de gain, le temps de possession est bon, aucun revirement -, mais quand on va jouer un match corsé contre de grosses, grosses défensives, on ne pourra pas se permettre ces retards-là», a souligné Constantin, prenant soin de mentionner «pas que Sherbrooke n'est pas bon», histoire d'éviter d'attiser le feu qui brûle entre les deux équipes depuis la fin de rencontre houleuse, samedi.

Au rayon des luttes à surveiller vendredi, celle entre la jeune ligne offensive des Redmen et la ligne défensive de Laval. «Leur ligne offensive est un peu plus légère [que l'an dernier]. On aimerait prendre avantage de cette situation-là. Mais personne ne va se mettre à genoux devant Edward Godin» et les autres plaqueurs du Rouge et Or, a mentionné Constantin.