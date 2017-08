Les Tigers-Cats font une embauche controversée

June Jones, qui a remplacé Kent Austin comme entraîneur-chef la semaine dernière, en a fait l'annonce, lundi. Austin est toujours vice-président des opérations football de l'équipe.

Âgé de 61 ans, Briles se joint à la LCF avec plus de 35 années d'expérience. Il a agi comme entraîneur-chef à l'Université de Houston (2003-2007) et à Baylor (2008-2015). Mais son programme s'est retrouvé dans l'eau chaude en 2016, quand il a été révél3é que des dirigeants de l'université n'ont pas fait quoi que ce soit à la suite d'allégations d'agressions sexuelles. Un rapport a démontré que sous Briles, le programme de football de l'Université Baylor a mal géré plusieurs allégations d'agressions sexuelles contre ses joueurs.

Après avoir été congédié, Briles a poursuivi l'institution, avant d'abandonner les procédures.

L'embauche de Briles a été sévèrement critiquée sur les réseaux sociaux, incluant par Theoren Fleury, un ancien joueur de la LNH qui a été victime d'abus sexuel par son entraîneur au niveau junior, Graham James.

«Si tu le savais et que tu ne disais rien, alors tu es autant responsable du viol que ceux qui l'ont commis. Honte à la LCF», a déclaré Fleury par le biais de son compte Twitter.

Plaintes

Plusieurs personnes ont demandé au commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, d'intervenir et d'annuler l'embauche de Briles.

«Le commissaire est en discussion continue avec les Tiger-Cats de Hamilton à propos de l'embauche d'Art Briles à titre d'entraîneur, a déclaré la LCF par le biais d'un communiqué publié en fin d'après-midi, lundi. La LCF n'émettra aucun autre commentaire avant la conclusion de ces discussions.»

Le président des Tiger-Cats, Scott Mitchell a indiqué au site 3DownNation que le propriétaire de l'équipe, Bob Young, et la LCF avaient été informés de l'intention des Tiger-Cats d'embaucher Briles et que l'organisation n'avait pas l'intention de revenir sur sa décision.

«Nous voulons lui donner une deuxième chance et c'est ce que nous nous engageons à faire, a dit Mitchell. Autant il y a de réactions négatives dans les médias et sur les réseaux sociaux, autant il y a d'appuis dans les coulisses pour cette décision difficile. «Je crois que plusieurs personnes dans ce monde, incluant moi-même, ont déjà fait des mauvais choix et les ont regrettés. Je crois que c'est le cas dans ce dossier. Art Briles mérite une deuxième chance.» Jones et Briles devaient rencontrer les membres des médias mardi après-midi. Briles a compilé une fiche de 99-65 dans la NCAA et de 3-6 en matchs de championnats. Il a notamment dirigé le quart Robert Griffin III, seul vainqueur du trophée Heisman de l'histoire de Baylor. Les Tiger-Cats détiennent les droits exclusifs de négociation avec Griffin dans la LCF.

Les Tiger-Cats (0-8) sont la seule équipe sans victoire de la Ligue canadienne. Jones dirigera son premier match le 4 septembre, contre les Argonauts de Toronto.