Nette victoire et empoignade

(Québec) Alors, à qui la «meilleure défensive au pays»? Au terme d'une victoire sans appel de 40-5 du Rouge et Or, samedi soir, le coordonnateur défensif a eu une empoignade avec son vis-à-vis du Vert & Or de Sherbrooke. La rivalité vient de s'enflammer!

«Ça, c'est la première leçon!» a lancé Marc Fortier à l'entraîneur-chef du Vert & Or Mathieu Lecompte, dans un échange de mots doux lors de la traditionnelle poignée de main d'après-match.

«Tu sais où je reste!» a répliqué dans l'altercation un Lecompte qui s'éloignait, avant de voir son propre coordonnateur défensif et bras droit Guillaume Boucher intervenir auprès de Fortier. Une courte bousculade s'en est suivie entre les deux hommes, avant que des entraîneurs des deux camps ne séparent les belligérants.

Lecompte avait allumé la mèche plus tôt cette semaine en affirmant dans les médias que son club alignait «l'une des meilleures [défensives] au Canada en 2017. Peut-être même la meilleure de toutes, au pays».

Un titre qui revient plus souvent qu'autrement au R et O et à l'unité dirigée par Fortier depuis si longtemps. La déclaration n'est bien sûr pas tombée dans les oreilles de sourds, au PEPS de l'Université Laval, où se déroulait ce match.

Visiblement, Fortier reprochait à Lecompte d'avoir la langue trop bien pendue à la tête d'une équipe qui n'a jamais battu le Rouge et Or en 25 affrontements et 14 ans d'existence. Même qu'au stade de l'UL, le Vert & Or ne s'est pas approché à moins de trois touchés depuis 2010.

Pas différent cette année. Même si Lecompte avait aussi dit que plusieurs personnes à Québec souhaitaient voir perdre le Rouge et Or. Elles étaient toutefois peu nombreuses parmi les 9851 spectateurs, plus mince foule pour un match d'ouverture au PEPS depuis très longtemps. Il faut dire que le calendrier s'amorce cette année une semaine plus tôt, soit avant la rentrée scolaire.

Et comme le fait remarquer avec une touche de cynisme l'éminent collègue de La Tribune de Sherbrooke, le Vert & Or a quand même marqué plus de points dans ce match qu'au total de ses deux affrontements de l'an dernier contre le Rouge et Or, des défaites de 41-3 et 14-1.

Deux touchés en 47 secondes

En première demie, l'unité défensive du Vert & Or s'est pourtant montrée à la hauteur. Mais le Rouge et Or a profité de deux interceptions aux dépens du quart-arrière recrue Alex Jacob-Michaud pour inscrire 10 points dans la première moitié du deuxième quart. D'abord le deuxième placement du botteur recrue de l'UL David Côté sur 42 verges, puis des courses de 17 et 1 verges de Richard ont porté la marque à 15-1.

Mais c'est dans la dernière minute avant la mi-temps que les locaux ont brisé les reins de l'adversaire. Deux touchés en l'espace de 47 secondes! Une passe de quatre verges à Vincent Alarie-Tardif et une autre de 22 verges à Étienne Moisan ont mis le match hors de portée des Sherbrookois, 29-4 à mi-chemin.

Le majeur de Moisan a été inscrit avec 6,2 secondes à écouler avant la mi-temps, alors que le Vert & Or venait de dégager de sa ligne de six au lieu de concéder un touché de sûreté. Sept points au lieu des deux qui semblaient logiques. Une audace payée cher pour coach Lecompte et sa troupe.

Surtout que Sherbrooke venait juste de s'approcher à moins de 46 verges de la zone des buts en possession du ballon pour la première fois du match. L'une des rares bonnes séquences offensives des Estriens les plaçait même à distance respectable de 15-4 après presque deux quarts.

Après une deuxième demie avec un pointage presque inchangé, le Rouge et Or a inscrit un dernier touché sur une passe de sept verges à Alexandre Savard à 21 secondes de la fin. Comme quoi il n'était pas question de lever le pied.

