Une équipe, deux botteurs

(Québec) Le métier de botteur en est un très solitaire. Mais pas cette année, pas chez le Rouge et Or.

Dominic Lévesque et David Côté seront en uniforme pour le match d'ouverture de samedi soir, du jamais-vu dans l'histoire du club de football de l'Université Laval. Côté se chargera des bottés d'envoi et de précision, tandis que Lévesque se concentrera sur les dégagements. Une cohabitation dont les deux veulent tirer le maximum.

«C'est moi qui arrive comme un cheveu sur la soupe», a admis d'emblée la recrue Côté, vendredi, à la veille de sa première rencontre dans les rangs universitaires, face au Vert & Or de Sherbrooke. «C'est lui qui est déjà là, c'est moi le nouveau! Dominic a fait son nom et les coachs savent ce qu'il peut faire. Pour ma part, en venant ici, j'ai tout à prouver.»

Justement. L'entraîneur-chef Glen Constantin sait ce que Lévesque peut faire, ou pas. Ne voyez pas de coïncidence entre les contre-performances de Lévesque en matchs éliminatoires et l'arrivée de Côté dans le vestiaire du PEPS.

Après cinq tentatives de placement ratées en six occasions lors de la finale québécoise l'an dernier, Lévesque avait perdu son poste de botteur de précision pour un rendez-vous aussi crucial que la demi-finale canadienne. Avant de le retrouver pour l'ultime match de la Coupe Vanier, où il a fait un en deux. Cela s'ajoute au placement bloqué sur le dernier jeu de la finale de conférence en 2015, sans oublier que Lévesque avait connu un échec similaire en finale du Bol d'or collégial de 2014.

Au total de ses deux saisons avec le Rouge et Or jusqu'ici, Lévesque a réussi deux placements sur trois (34 en 51) et seulement un sur deux (8 en 16) en éliminatoires.

Bataille chaque semaine

Autant Lévesque que Côté n'avaient jamais vécu situation semblable. Mais ils n'y trouvent qu'une motivation supplémentaire et un moyen de s'améliorer.

«J'essaie de l'intégrer le mieux possible, on s'entend bien. On est deux botteurs, alors on se ressemble!» lance Lévesque en riant, entretenant la réputation des botteurs d'avoir une personnalité particulière.

Le vétéran de troisième saison insiste sur le fait que cette compétition quotidienne à l'entraînement les forcera à demeurer concentrer sur la tâche à accomplir sans se permettre de relâchement dans la préparation.

Une bataille interne qui risque de durer plusieurs semaines, sinon toute la saison. «Ce sera à recommencer chaque semaine pour montrer aux coachs lequel est le plus prêt. À moi de montrer de quoi je suis capable», résume Lévesque.

À leur première sortie en duo, en hors-concours, les deux ont été à la hauteur. Tellement que Constantin et ses acolytes n'ont eu d'autre choix que de les sélectionner tous deux parmi les 48 joueurs qui revêtiront l'uniforme du Rouge et Or au stade de l'Université Laval, à compter de 19h.

Envie de victoires

Côté se dit heureux de pouvoir enfiler son gilet de match dès la première semaine officielle. Étoilé à ses trois saisons collégiales, il était conscient que son temps de jeu serait réduit en venant défier Lévesque sur son propre terrain.

«J'aurais pu aller jouer ailleurs et avoir le poste de partant», constate le natif de Québec. «Mais je veux gagner! J'ai goûté à la victoire en remportant le Bol d'or collégial avec le Campus Notre-Dame-de-Foy l'an dernier et je veux répéter ça.

«Je savais aussi qu'en venant compétitionner avec l'un des meilleurs botteurs au Canada - Dominic en a en tout cas le potentiel, il a prouvé avoir une jambe incroyable -, ça pourrait juste faire de moi un meilleur joueur», indique celui qui ne cache pas son intention de «forcer la main» à ses patrons.

«Je ne me mets pas de date, ça va aller selon ma progression. Mais plus tu as de répétitions à l'entraînement et en match, le mieux c'est pour ton jeu. Alors je vais travailler le plus fort possible pour arriver à avoir tout le temps de jeu», conclut Côté.

***