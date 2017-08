Football universitaire: les quatre prétendants au trône

(Québec) Le Rouge et Or a mis fin à une rare disette de trois ans en remportant en 2016 le titre québécois du football universitaire, en route vers sa neuvième Coupe Vanier. Malgré tout, on est loin de parler d'un retour à la normale cette saison. En 2017, terminé les matchs faciles contre les Gaiters de Bishop's, qui ont filé dans les Maritimes. La nouvelle conférence Québec promet d'être plus paritaire que jamais. Nos journalistes se sont entretenus avec les coachs des quatre rivaux qui s'attaqueront au trône provincial du Rouge et Or.

Le véritable changement selon lui, c'est le camp plus court, les deux semaines de congé durant la saison et le calendrier plus ardu. Toutes des conséquences du départ des Gaiters. «Les matchs faciles n'existent plus. Ce sera compétitif chaque fin de semaine.»

Après avoir arraché les deux premiers championnats provinciaux de leur histoire au Rouge et Or en 2014 et 2015, les Carabins ont vécu la situation inverse en 2016. Sur leur propre terrain, les Bleus ont vu leurs rivaux se sauver avec la Coupe Dunsmore à l'aide d'un jeu truqué en toute fin de rencontre.

Le R et O est-il favori pour gagner le titre provincial? «Comme ils ont gagné la Coupe Vanier et la plupart de leurs partants sont de retour, il faut leur donner un petit avantage», croit Maciocia. «Les matchs contre Laval, je les adore. On aimerait vivre ça chaque semaine. La rivalité que l'on est en train de vivre avec le Rouge et Or, on ne retrouve ça nulle part ailleurs dans le sport amateur ou professionnel québécois.»

En offensive, les Carabins ramènent le quart lévisien de cinquième année Samuel Caron, et l'un des meilleurs corps de receveurs au pays. En plus des vétérans Régis Cibasu, Louis-Mathieu Normandin et Guillaume Paquet, le Gaspésien Raphaël Major-Dagenais pourrait surprendre, croit Maciocia. Jumelez cela avec le départ du porteur de ballon Sean Thomas-Erlington et les Bleus devraient passer le ballon à profusion.

Dominante ces dernières années, la ligne défensive a perdu des plumes. Difficile de remplacer du jour au lendemain Junior Luke, Mathieu Dupuis et Émile Charron-Ligez. Les deux premiers sont dans la LCF, le troisième a gradué. «C'est probablement notre plus gros défi. Mais on a de jeunes joueurs de première et deuxième année qui ont démontré depuis le début du camp qu'ils pouvaient prendre la place.»

Trois jours sans cellulaire pour les joueurs; trois jours sans imprimante pour les coachs . Dormir deux par chambre et manger à la cafétéria. «Si tu n'es pas capable de sortir de chez vous, aussi bien arrêter tout de suite parce que moi, j'aspire à gagner un championnat. Et pour ça, il faut travailler dans des conditions autres que celles qu'on connaît», lance Lecompte, disant que ses «gars veulent maintenant se battre l'un pour l'autre au lieu de se battre l'un contre l'autre».

Alex Jacob-Michaud dirigera l'attaque du Vert et Or.

Le Vert & Or a quand même été exclu des séries l'an passé, sous la gouverne de David Lessard, et n'a pas gagné de match éliminatoire depuis 2012. L'année où Lecompte s'est joint au personnel d'entraîneurs, après y avoir joué de 2004 à 2007. Spécialiste de la ligne défensive, il compte justement sur sa défensive pour améliorer le sort de l'équipe au cours des trois prochains mois. Ajout important avec l'ailier défensif de deuxième année Mikael Badra. Le transfuge de Bishop's a obtenu le droit de changer d'équipe sans attendre un an avant de rejouer.

«Dans les dernières années, on a été capables de recruter des joueurs pour compétitionner avec Montréal et Laval. Côté talent, on n'a plus rien à envier à n'importe quelle autre équipe de la ligue.» Le recrutement est le nerf de la guerre dans le football universitaire et Ronald Hilaire l'a bien compris. Deux ans et demi après avoir été nommé entraîneur-chef des Redmen, l'ancien joueur de ligne défensive commence à récolter le fruit des excellentes cohortes de recrues qu'il a greffé à sa formation.

«Quand je suis arrivé, il fallait faire un ménage dans la façon dont on faisait les choses et même dans les joueurs qui avaient choisi McGill à une époque où c'était peut-être un parcours plus facile», explique l'entraîneur. Résultat, les Redmen ont envoyé beaucoup de jeunes dans la mêlée, ces dernières années.