Lewis recordman... dans la défaite

Sa 1030e passe captée au quatrième quart a permis à Lewis de dépasser Geroy Simon pour les réceptions en carrière dans la LCF.

Les Alouettes ont livré une meilleure bataille que lors de leur dernier match, mais ils ont tout de même perdu en prolongation, au Stade Percival-Molson. Justin Medlock a brisé le coeur des partisans des Alouettes (3-6) avec un placement de 38 verges en prolongation et les Bombers (7-2) ont tenu le coup, après avoir laissé filer deux avances de 10 points.

Chez les Oiseaux, le quart Darian Durant a connu une rencontre en dents de scie. Il a réussi 31 de ses 43 passes pour des gains aériens de 316 verges et a lancé trois passes de touché, mais il a également été victime de deux interceptions et il a commis un revirement sur un échappé.

Chez les visiteurs, le quart Matt Nichols n'a pas été beaucoup plus efficace. Il a complété 26 de ses 38 tentatives pour 227 verges. Il a lancé trois passes de touché et une interception.

Bel effort, mais en vain

L'attaque des Blue Bombers a rapidement donné le ton au premier quart, tandis que celle des Alouettes a mis du temps à se mettre en marche. Nichols a orchestré deux séquences qui ont mené à 10 points, dont sept sur le touché de six verges de Clarence Denmark.

Pendant ce temps, les deux premières séquences à l'attaque des Alouettes se sont conclues par un revirement. Durant a tout d'abord offert un cadeau à Chris Randle en envoyant une de ses passes directement dans ses mains. Puis il a échappé un ballon, qui a été récupéré par Maurice Leggett.

La troupe de Jacques Chapdelaine a cependant ouvert les valves avant la fin du premier quart et a finalement marqué trois points au début du deuxième quart. Boris Bede a couronné une poussée de 15 jeux, 70 verges et d'une durée de 6:32 en envoyant le ballon entre les poteaux pour un placement de 19 verges. Il s'agissait des premiers points inscrits par l'attaque des Alouettes en 101 minutes et 29 secondes.

Transportée par le brio de sa défensive, qui a récupéré un échappé et intercepté une passe de Nichols, l'attaque des Alouettes a créé l'égalité dans la dernière minute de la première demie quand George Johnson a capté une passe de touché de 31 verges.

Dès le retour de la mi-temps, les Alouettes ont échoué leur tentative de jeu truqué sur un troisième essai et les Blue Bombers n'ont eu besoin que de trois jeux pour en profiter en rejoignant Julian Feoli-Gudino dans la zone des buts.

Bede a de nouveau réduit l'écart grâce à un placement de 19 verges, mais Medlock lui a rendu la politesse sur 11 et 47 verges au quatrième quart, ce qui a porté l'avance des Blue Bombers à 23-13.

Ernest Jackson a redonné espoir aux partisans en conjuguant ses efforts à ceux de Durant pour un majeur de 38 verges. Et avec seulement neuf secondes à jouer, Bede a tout juste réussi un placement de 48 verges pour forcer la prolongation.

Au premier quart supplémentaire, Denmark et B.J. Cunningham ont réussi un touché. Lors du deuxième, Durant a vu sa passe être interceptée une deuxième fois par Randle, avant de voir Medlock donner la victoire aux siens.