Vincent Alarie-Tardif, plus humble et plus sage

(Québec) À l'aube de sa dernière saison universitaire, Vincent Alarie-Tardif admet avoir acquis patience, humilité et sagesse durant son passage à l'Université Laval. Et aussi un meilleur genou!

Opéré trois semaines après la conquête du Rouge et Or, il admet ne s'être libéré de toute crainte que la semaine passée dans l'affrontement présaison contre Carleton. «Je me sens mieux qu'avant l'opération, mieux qu'à mes saisons précédentes!» s'exclame-t-il, ajoutant ne pouvoir demander mieux pour un dernier tour de piste. Qu'il aborde différemment, avec comme but premier de toujours avoir du plaisir.

«Au cégep, je courais 36 fois par rencontre», se rappelle le numéro 5. «Alors qu'ici, c'est du football à trois essais et le Rouge et or fonctionne avec trois ou quatre porteurs. Avec le temps, j'ai appris à prendre ce qu'on me donne.»

Quant à l'humilité et la patience, pas d'autre choix. Après une saison quasi record de 194 courses en matchs réguliers et le titre de joueur par excellence du football collégial de première division en 2012, Alarie-Tardif a été réduit à 22 et 18 portées à ses deux premières campagnes universitaires, en 2014 et 2015.

«On aime les défis... On est contents de les affronter!» a-t-il laissé tomber, jeudi midi, à l'avant-veille du botté d'envoi de sa quatrième et ultime campagne à l'Université Laval. Le Saguenéen avait passé quatre ans au cégep et a maintenant 24 ans, l'âge limite permise.

Quand on lui demande de commenter l'intention du Vert & Or de Sherbrooke d'aligner l'une des meilleures défensives, sinon la meilleure au Canada cette saison, le porteur de ballon du Rouge et Or se tourne la langue sept fois avant de répondre.

Le secondeur du Rouge et Or Cédric Lussier-Roy vient de Sherbrooke. Affronter le Vert & Or revêt toujours un cachet particulier pour le porte-couleurs de l'Université Laval, lui qui connaît plusieurs joueurs dans le camp adverse. Il ne se surprend pas non plus des déclarations de leur nouvel entraîneur-chef, qui assure que plusieurs personnes de Québec souhaitent une victoire de Sherbrooke, samedi. «Je connais Mathieu Lecompte. Il est fier et confiant et va transmettre ça à son équipe», affirme celui dont les trois jeunes frères évoluent à des niveaux inférieurs dans la capitale de l'Estrie.

Fort du titre de joueur défensif par excellence du match de la Coupe Vanier 2016, Lussier-Roy amorce sa troisième campagne à l'UL en toute confiance. Comme l'unité défensive du Rouge et Or au grand complet, à cause du peu de changement dans l'alignement. «Contrairement au début de saison de l'an passé, on poursuit sur le même élan que notre fin de saison», souligne celui dont l'expérience ne fera qu'ajouter à l'intensité qu'il désire maintenir au niveau le plus élevé.