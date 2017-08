Nouvelle saison, nouvelles animosités

(Québec) Nouvelle saison de football universitaire, nouvelles animosités. Trop longtemps à la traîne derrière le Rouge et Or et les Carabins, le Vert & Or semble ranimé par un nouvel entraîneur-chef. Mathieu Lecompte veut jouer dans la cour des grands et affirme que plusieurs personnes à Québec aimeraient voir Sherbrooke battre les champions de la Coupe Vanier samedi soir, à l'Université Laval. Ce à quoi son vis-à-vis Glen Constantin répond sans ciller : «Moi, j'aimerais voir leur stade plein, un jour.»

Avec un nouvel entraîneur-chef, le Vert & Or semble avoir acquis une attitude plus combative. Reste à voir comment cela se traduira sous les projecteurs du PEPS, samedi soir, dans l'antre des vainqueurs de la Coupe Vanier.

«Les gens qui pensent que le Vert & Or s'en va là battu d'avance, ça ne m'affecte pas», martèle Mathieu Lecompte, qui a pris les commandes de l'équipe après quatre saisons comme entraîneur de la ligne défensive. «Que le Rouge et Or soit champion national, pour nous, ça ne change absolument rien. Je peux bien me battre contre les champions, go! Quand tu veux, où tu veux, ça ne change rien!»

«Mes joueurs sont à mon image, les gars ont faim», continue le remplaçant de David Lessard. «On s'en va à Québec avec le couteau entre les dents et je peux garantir que ce ne sera pas un match facile pour personne.»

Associé au Vert & Or pour une 14e année, Lecompte ne s'est pas entouré que de nouveaux visages. Son ami et bras droit Guillaume Boucher est passé de coordonnateur offensif à coordonnateur défensif. Et avec peu de départs au sein de cette unité, le patron estime que cet aspect du jeu constituera la force de sa formation.

«En défensive, on a pratiquement 12 coachs sur le terrain», illustre-t-il à propos de ses partants. Il souligne entre autres l'apport des deux Alexandre, l'ailier défensif Gagnon et le secondeur Chevrier, qui reviennent des rangs pros de la LCF pour livrer une cinquième et dernière saison à Sherbrooke. Pour un, le géant de 6'8'' Gagnon «a toujours eu de bonnes performances contre le Rouge et Or», précise Lecompte.

L'attaque sera menée par le jeune quart-arrière Alex Jacob-Michaud, à sa deuxième année universitaire et première saison comme partant, sous l'égide du nouveau coordonnateur offensif Brent Bailey, volé aux voisins de Bishop's.

En trois utilisations l'an dernier, Jacob-Michaud a affronté Laval une fois et complété 2 de ses 12 passes en plus de subir une interception aux mains du Rouge et Or en amorce d'une défaite de 41-3. C'est après cette rencontre qu'il avait dû céder son poste de pivot partant au finissant Jean-Christophe Bourque-St-Hilaire, Jacob-Michaud restant ensuite confiné au banc pour le reste de la saison 2016.

