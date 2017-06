Malgré un match difficile, Bede donne la victoire aux Alouettes

Alors qu'il ne restait plus de temps au cadran, le botteur Tyler Crapigna s'est installé pour un placement de 45 verges. Son botté a toutefois raté sur la droite et quand le joueur des Alouettes posté dans la zone des buts est sorti de celle-ci, la victoire des Oiseaux a été confirmée, au grand plaisir de 20 129 spectateurs réunis au stade Percival-Molson.

C'est Boris Bede, avec son unique placement du match, sur 18 verges, qui a finalement procuré la victoire aux Alouettes, quelques minutes plus tôt. Ce placement est venu sauver une soirée difficile pour le botteur des Alouettes.

Après une séquence de 73 verges sur neuf jeux , dont une superbe course de 21 verges de B.J. Cunningham sur un troisième essai et une verge à franchir, Bede a converti sa deuxième tentative du match avec un peu moins de trois minutes à jouer. L'ancien botteur du Rouge et Or de l'Université Laval avait commis deux bourdes en première demie qui avait placé les Alouettes dans l'embarras.

Dès la première séquence du match, Darian Durant avait transporté les siens jusqu'à ligne de 38 des Riders. Bede s'est alors installé pour un placement de 45 verges, mais comme ça lui est arrivé souvent la saison dernière, il a manqué de précision et les Alouettes n'ont pu inscrire de point.

Après que les deux équipes se soient échangées des touchés en fin de deuxième demie - les Alouettes sur une passe de 65 verges à Cunningham et les Riders sur un jeu de 19 verges à Bakari Grant -, les Oiseaux ont été forcés de dégager de sa ligne de 32. Le botté de Bede s'est toutefois retrouvé à court, permettant aux visiteurs de reprendre à leur ligne de 50. Quatre jeux plus tard, Crapigna réussissait son premier placement du match sur 35 verges pour donner une avance de 10-7 aux siens en toute fin de demie.

La revanche de Durant

À son premier match à la barre de l'attaque des Alouettes, le quart Darian Durant a complété 20 de ses 31 passes pour 233 verges et deux touchés. Le quart-arrière de 34 ans n'a donc pas raté ses retrouvailles avec les Riders, la seule équipe avec qui il avait joué depuis ses débuts dans la Ligue canadienne, en 2016.

Du côté des Riders, le quart-arrière Kevin Glenn n'a pu savourer sa revanche contre son ancienne équipe. Il a lancé une passe de touché et complété 31 de ses 44 verges pour 298 verges de gains.