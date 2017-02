Ryan, joueur par excellence de 2016

Associated Press Houston

L'ailier défensif Khalil Mack (Oakland, 18 votes) a remporté le titre du joueur défensif par excellence, devançant par un vote le secondeur Von Miller (Denver). Au cours de la saison, Macks a accumulé 11 sacs du quart, a pris part à 73 plaqués, a provoqué cinq échappés et en a recouvert trois, en plus de réaliser une interception pour un touché. Il s'agit du deuxième joueur défensif des Raiders à obtenir ce prix depuis le demi de coin Lester Hayes, en 1980.

Ryan n'était bien évidemment pas présent lors du gala. Il avait toutefois préenregistré un message. «Je veux simplement dire merci. C'est un honneur incroyable. Il y avait tellement d'autres excellents candidats qui ont connu des saisons remarquables. Je veux remercier tous mes coéquipiers. Évidemment, tout ça aurait été impossible sans eux. Nous avons pu compter sur de nombreux joueurs qui ont réussi des jeux exceptionnels et qui ont connu des saisons spectaculaires pour nous, alors merci à vous tous.»

C'est la quatrième fois de suite qu'un quart reçoit cet honneur, et la neuvième fois lors des 10 dernières années. Ryan a dominé la NFL avec un ratio de 117,2. Il a lancé 38 passes de touché contre sept interceptions.

Dak Prescott (28,5 votes) a remporté une course à deux chevaux pour le titre de recrue offensive de l'année en devançant par sept votes son coéquipier Ezekiel Elliott. Le choix de quatrième tour de Dallas a été projeté sous les projecteurs quand le quart Tony Romo s'est blessé pendant le calendrier préparatoire. Il a finalement guidé son équipe vers une campagne de 13-3, la meilleure fiche dans la Conférence nationale.

Prescott est devenu le premier membre des Cowboys à remporter cet honneur depuis Emmitt Smith en 1990. Il a terminé troisième dans la NFL chez les passeurs, derrière les deux quarts qui participeront au Super Bowl. Il a lancé 23 passes de touché contre quatre interceptions.

Les exploits des jeunes Prescott et Elliott ne sont pas étrangers au choix de Jason Garrett comme entraîneur-chef de l'année. Avec 25 votes, il a facilement devancé Bill Belichick (Nouvelle-Angleterre, 14 votes). Garrett devient le premier membre des Cowboys à remporter cet honneur depuis Jimmy Johnson en 1990. Tom Landry avait aussi été récompensé en 1966.

En défensive, le titre de recrue de l'année est allé à Joey Bosa (San Diego). Même s'il a raté les quatre premiers matchs de la saison après avoir fait la grève, l'ailier défensif a accumulé 12 sacs et demi.

Jordy Nelson (Green Bay) a par ailleurs facilement remporté le titre du plus beau retour de l'année dans la NFL. Le receveur de passes s'était gravement déchiré les ligaments du genou droit lors du calendrier préparatoire en 2015. Il a effectué un retour au jeu en 2016 et ses 97 attrapés pour 1257 verges de gains et 14 touchés, un sommet dans la NFL, ont aidé les Packers à gagner le titre la section Nord de la Nationale.