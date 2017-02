Les trouvailles de Belichick

Le dernier membre à s'ajouter à cette confrérie est Chris Hogan, qui est sorti de nulle part pour capter neuf passes (180 verges) dans la finale de conférence contre Pittsburgh, il y a deux semaines. À l'université, il jouait à la crosse à Penn State, où il croisait parfois le fer avec Steve Belichick, un des fils du grand manitou des Patriots. Après une année de football à Monmouth et des passages sur les équipes de pratique des Giants de New York et des Dolphins de Miami, il a capté sa première passe de touché avec Buffalo en 2014 lors d'une défaite encaissée aux mains des Patriots.

Parmi les 14 joueurs qui n'ont pas eu le plaisir d'être choisis au repêchage, huit ont participé au moins à une douzaine de matchs pendant la saison régulière. À commencer par le demi de coin Malcolm Butler (16 départs), le porteur de ballon LaGarrette Blount (8), les ailiers espacés Chris Hogan (14) et Danny Amendola, le centre David Andrews (16), le centre-arrière James Develin, le spécialiste des unités spéciales Brandon King et le botteur Ryan Allen.

Quelques jours après leur victoire sur Green Bay dans la finale de la Conférence nationale, les Falcons ont choisi de porter leur gilet rouge au Super Bowl, ce qui pourrait jouer contre eux puisque la formation portant l'uniforme blanc a remporté 11 des 12 derniers Super Bowl... Tom Brady a été tellement impressionné par la tenue du porteur de ballon Devonta Freeman (Falcons) depuis la saison dernière qu'il a été jusqu'à recommander à son fils de le repêcher dans son pool de football l'été dernier. Le quart-arrière des Patriots en est à sa septième participation au Super Bowl, une de plus que l'ex-joueur de ligne des Bills et des Broncos Mike Lodish... Le LIe Super Bowl représente pour Bill Belichick un 36e match en séries éliminatoires, ce qui lui permet de se retrouver sur un pied d'égalité avec les légendaires entraîneurs Tom Landry et Don Shula... Les universités Rutgers, Alabama, Stanford et LSU comptent quatre représentants chacune au SB, mais les Scarlet Knights sont davantage en évidence avec quatre joueurs partants (Devin McCourty, Logan Ryan, Duron Harmon chez les Patriots; Mohamed Sanu pour les Falcons). François Ratté