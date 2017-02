La NFL à Québec pour Auclair le 13 mars

L'ailier rapproché et centre-arrière du Rouge et Or tiendra un pro day au PEPS de l'Université Laval. Une journée où le joueur démontre ses habiletés devant des éclaireurs mandatés par les équipes, version individuelle d'un combine avec tests physiques, situations de jeu et entrevues.

Les 32 clubs de la NFL ont reçu l'invitation, mardi, et les confirmations devraient entrer d'ici quelques semaines. L'intérêt pour le gaillard de 6' 6'' et 255 lb natif de Notre-Dame-des-Pins est bien réel en vue du repêchage de la NFL qui se tiendra du 27 au 29 avril, à Philadelphie. Vingt-cinq équipes se sont entretenues avec lui en marge du Shrine Game.

Il s'agit toutefois d'une semaine chargée au calendrier des pro days aux États-Unis.

Laurent Duvernay-Tardif avait réalisé le même exercice en 2014, à Montréal. Neuf formations de la NFL et six de la LCF avaient délégué un représentant pour venir le voir en action. Les Chiefs de Kansas City faisaient partie du lot et l'ont ensuite repêché en sixième ronde. Le produit des Redmen de McGill est aujourd'hui garde à droite partant pour les Chiefs.

L'an dernier, au PEPS, le joueur de ligne offensive du Rouge et Or, Charles Vaillancourt, s'était exécuté devant du personnel des Raiders d'Oakland. Vaillancourt n'a toutefois pas été sélectionné par un club de la NFL et s'aligne depuis avec les Lions de la Colombie-Britannique, dans la LCF.

Auclair, Duvernay-Tardif et Vaillancourt ont en commun le même agent, Sasha Ghavami, un jeune avocat de Deux-Montagnes. Auclair ira d'ailleurs s'entraîner au même endroit que l'avaient fait les deux autres en préparation pour leur pro day, c'est-à-dire à Knoxville, au Tennessee, sous l'égide du spécialiste en la matière Charlie Petrone.