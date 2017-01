Antony Auclair a parlé à 25 équipes de la NFL

Au bout du fil, on sent l'ailier rapproché du Rouge et Or affamé. «Je te dirais que j'aurais voulu parler aux 32 équipes. Mais je suis vraiment content. Vingt-cinq équipes, c'est vraiment bon», a-t-il indiqué au Soleil, jeudi, ajoutant avoir échangé avec plus d'un interlocuteur chez certaines formations, ce qui laisse supposer un plus grand intérêt de celles-ci en vue du repêchage.

Les discussions portent plus sur Auclair l'homme que sur Auclair le joueur. «Ils veulent mieux me connaître. C'est comme une entrevue de job», a-t-il lancé depuis St. Petersburg.

Auclair est satisfait du travail accompli à l'entraînement jusqu'ici. Le «p'tit» Québécois de 6'6'' et de 255 livres dit profiter d'un certain effet de surprise, grâce à son lieu d'origine. «J'ai l'impression que dès que t'arrives ici et que tu es Canadien, ils ne s'attendent pas à beaucoup de toi, ils ne s'attendent pas à ce que tu fasses aussi bien qu'un gars d'ici, qui fait ce sport-là depuis toujours.»

«L'effet Duvernay-Tardif»

Cette perception semble toutefois changer. Car Auclair profite aussi de «l'effet Laurent Duvernay-Tardif», selon Sasha Ghavami, agent de l'espoir beauceron et du garde québécois des Chiefs de Kansas City. «Laurent a ouvert la porte. Il a montré à la NFL que cet investissement-là peut devenir très intéressant, peut en valoir la peine.

«Il y a plus d'équipes qui vont regarder Antony, car peut-être qu'elles se disent : "J'aurais dû regarder Laurent en 2014"», remarque Ghavami, qui compare l'intérêt pour Auclair à celui pour Duvernay-Tardif lors du même événement, il y a trois ans. Ce dernier avait été sélectionné en sixième ronde trois mois plus tard.

Une chose est sûre, Auclair fait tourner les têtes. Selon un tweet de l'expert Emory Hunt, fondateur de Football Gameplan, le Beauceron fait partie d'un trio d'ailiers rapprochés de l'Est qui «posera problème» à ses rivaux, samedi.

Car le moment-clé reste à venir : le match. Même si cette rencontre sert d'abord à évaluer le potentiel des athlètes, les deux équipes ont soif de victoire, assure Auclair. «Oui, un peu. Parce qu'une façon de bien jouer, c'est de vouloir gagner. Tu te concentres sur ce que t'as à faire et si tu veux gagner le match, tu vas avoir de bons résultats.»

Le buzz entourant le colosse de Notre-Dame-des-Pins se transportera à Québec, en mars ou au début avril, avec la tenue d'un pro day. Auclair se soumettra alors à une série de tests physiques sous le regard des représentants d'équipes de la grande ligue américaine.

Il s'agira de la deuxième journée du genre au PEPS. En mars dernier, les Raiders d'Oakland étaient venus voir Charles Vaillancourt. Le joueur de ligne offensive avait ensuite été invité au camp d'entraînement des Raiders, mais n'avait pas gagné un poste. Il joue maintenant chez les Lions de la Colombie-Britannique de la Ligue canadienne (LCF).

Le prochain repêchage de la NFL aura lieu le 27 avril. Auclair est aussi classé deuxième sur la liste des espoirs en vue de la sélection de la LCF, prévue quelques jours plus tard.