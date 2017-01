Une victoire des Packers à la dernière seconde!

Il s'agissait du troisième placement de plus de 50 verges dans les 98 dernières secondes - deux de Crosby et un de Dan Bailey. Crosby a même dû réussir le placement victorieux à deux occasions après que l'entraîneur des Cowboys, Jason Garrett, eut appelé un temps mort juste avant la première tentative.

Et elle est survenue après que les Cowboys eurent créé l'égalité deux fois dans les cinq dernières minutes grâce au brio des recrues Dak Prescott et Ezekiel Elliott.

Les Steelers ont le dessus sur les Chiefs

Les points ont fusé dans les premières minutes de la rencontre, mais le rythme a par la suite diminué, ce qui a permis à Boswell d'effectuer une démonstration de placement. Il en avait également réussi six contre les Bengals de Cincinnati, plus tôt dans la saison. Bell s'est quant à lui contenté de faire le travail au sol, amassant 170 verges par la course, un record d'équipe. Il en avait obtenu 167 au sol contre les Dolphins de Miami, la semaine dernière.

Avec 2:43 à jouer, Justin Gilbert a mal joué sur un retour de botté et il a été plaqué à la ligne de cinq des Steelers. Ben Roethlisberger a toutefois rejoint Antonio Brown sur une distance de sept verges, lors d'un troisième essai, et les Steelers ont pu écouler les dernières secondes. Les Chiefs n'ont pas gagné un match de séries éliminatoires à domicile depuis 1994, une disette de cinq parties.

Qui a besoin d'atteindre la zone des buts quand Le'Veon Bell fait avancer les chaîneurs et Chris Boswell réussit six placements, un record de la NFL en séries?

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont contents de se retrouver à nouveau à la finale de l'Association américaine.

Mais en dépit de leurs succès, il y a beaucoup de ménage à faire dans leur offensive pour qu'ils aient une chance de gagner leur cinquième Super Bowl.

Après avoir fini la saison régulièrement avec seulement deux interceptions - un record parmi les quarts-arrières partants -, Tom Brady en a lancé deux lors de la victoire des Patriots samedi contre les Texans de Houston.

Les Pariots peuvent remercier leur défensive, qui a intercepté Brock Osweiler à trois reprises et a permis de mettre en place le dernier touché du match.

«Il faut qu'on apprenne de nos erreurs, a indiqué Tom Brady. Il y avait beaucoup de petites choses qui, mélangées avec une mauvaise exécution et beaucoup de revirements, c'est dommage, car nous avons travaillé très fort pour tenter de jouer beaucoup mieux que ce qu'on a fait.»

Et même si Dion Lewis était partout sur le terrain avec ses trois touchés, dont un retour de botté de 98 verges - le premier des Patriots de toute la saison -, le jeu au sol n'était manifestement pas au point.

Avec le demi-offensif LeGarette Blount ralenti par un virus, la troupe de Bill Belichik a dû se contenter que 98 verges par la course. Blount a couru à 8 reprises pour 31 verges, soit moins de la moitié de sa moyenne de 73 verges par match.

Mais l'entraîneur Bill Belichick a indiqué que les joueurs ne sont pas les seuls à blâmer; l'équipe d'entraîneurs a aussi sa part de responsabilité.

«Nous devons mieux jouer, nous devons mieux guider les joueurs que nous l'avons fait [samedi], ou notre saison n'aura pas servi à grand-chose.»

Les Texans, eux, commencent leur saison morte avec beaucoup de questions concernant leur offensive, notamment avec le manque de constance de Brock Osweiler.

«Sans surprise, chaque fois qu'une équipe perd, l'offensive doit mieux jouer, car elle n'a pas marqué plus de points que son adversaire, a dit Osweiler. Gagner, ça demande un effort collectif, et ça commence certainement par moi, et personne dans cette équipe ne travaillera plus dur pendant la saison morte pour corriger nos problèmes offensifs», a-t-il assuré.

Toujours en poste

L'entraîneur des Texans, Bill O'Brien, s'est dit très las de devoir démentir toutes les rumeurs voulant qu'il soit sur un siège éjectable. «J'en ai assez d'y répondre», a-t-il tonné.

O'Brien en est à sa troisième année d'un contrat de cinq ans. Les Texans ont atteint les séries éliminatoires deux années d'affilée.

«Je serai de retour à la prochaine saison. Je serai l'entraîneur-chef des Texans, a-t-il confirmé. Mais comme je l'ai déjà mentionné, je dois faire un meilleur travail. Je ne veux blâmer personne, je me regarde dans le miroir. Je regarde tout droit dans le miroir.»

Festival du sac du quart

Whitne Mercilus a plaqué Brady pour une perte de quatre verges au deuxième quart, ce qui lui donne un record d'équipe avec six sacs en séries.

«Ça faisait partie de notre plan de match, d'être dans ses jambes et de l'ennuyer, a dit O'Brien. Et nos gars ont fait un excellent travail de ce côté-là.» Mercilus a ainsi dépassé J.J. Watt et Brooks Reed quant au nombre de sacs du quart.

Un autre record pour Belichik

La finale de l'Association américaine de la semaine prochaine sera la 11e de Bill Belichick à titre d'entraîneur-chef des Patriots. Il dépasse ainsi Tom Landry (10) pour le plus grand nombre de finales d'association en tant qu'entraîneur-chef.

Des mains en or

Julian Edelman est désormais septième dans le palmarès de la NFL pour le nombre d'attrapés en séries éliminatoires avec 81 réceptions. Il a commencé le match au 11e rang, mais il a doublé Anquan Boldin (68), Art Monk (69), Fred Biletnikoff (70), Cliff Branch (73) et Thurman Thomas (76). Il pourrait également dépasser Andre Reed (85), Michael Irvin (87), Wes Welker (88) et Reggie Wayne (93). Jerry Rice est au premier rang avec 151 réceptions.